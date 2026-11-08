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گردنهٔ ژالانه سفیدپوش شد + عکس

گردنهٔ ژالانهٔ کردستان سفیدپوش شد.

کد خبر: 4200678تاریخ انتشار: 228 بازدید۰

گردنهٔ ژالانه
به گزارش تابناک، گردنهٔ ژالانهٔ کردستان سفیدپوش شد. 

تصاویری از اقدامات امدادی راهداری و برفروبی این گردنه را مشاهده می‌کنید.

گردنهٔ ژالانه


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برچسب ها

برفبارش برفکردستانبرف پاییزیگردنه ژالانه

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