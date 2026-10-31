هشدار سطح زرد هواشناسی در کردستان؛ بارش باران و خطر سیلاب از امشب

گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی کردستان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۱، از فعالیت سامانه بارشی و احتمال آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌ها در مناطق مختلف استان از شنبه شب تا سه‌شنبه خبر داد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۴۹
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هشدار سطح زرد هواشناسی در کردستان؛ بارش باران و خطر سیلاب از امشب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اداره‌کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۱، از فعالیت یک سامانه بارشی و وقوع بارندگی در برخی مناطق کردستان طی روزهای آینده خبر داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه بارشی از شامگاه شنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان ادامه خواهد داشت.

مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی

طبق پیش‌بینی هواشناسی، روز شنبه ۱۰ آبان نواحی غربی استان شامل شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

روز دوشنبه ۱۱ آبان بارش‌ها در تمامی مناطق استان گسترش می‌یابد و روز سه‌شنبه ۱۲ آبان نیز نیمه غربی و جنوبی کردستان شاهد فعالیت این سامانه خواهد بود.

احتمال سیلاب و لغزندگی جاده‌ها

هواشناسی کردستان نسبت به آب‌گرفتگی موقت معابر و مسیل‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و احتمال لغزش و رانش زمین هشدار داده است.

همچنین خطر برخورد صاعقه، احتمال بارش تگرگ و وزش باد شدید و لحظه‌ای از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه بارشی است.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

اداره‌کل هواشناسی کردستان با توجه به مخاطرات احتمالی این سامانه، توصیه کرده است شهروندان از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات به دلیل احتمال وقوع صاعقه، خودداری از فعالیت‌های ورزشی متأثر از وزش باد شدید و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در برابر مخاطرات احتمالی مورد تأکید قرار گرفته است.

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