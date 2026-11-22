رقابت‌های انتخابی بوکس بانوان بزرگسالان کردستان با حضور ۱۰ ورزشکار از چهار شهرستان استان در سنندج برگزار شد و سه بوکسور برتر برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان به تهران راه یافتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، رقابت‌های انتخابی بوکس بانوان بزرگسالان استان کردستان با حضور ۱۰ بوکسور از شهرستان‌های سنندج، سقز، قروه و مریوان در خانه بوکس سنندج برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، سه ورزشکار موفق شدند با کسب عناوین برتر، جواز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس بانوان بزرگسالان را به دست آورند.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، ویدا کرمی از سنندج در وزن ۶۰ کیلوگرم، غزاله رسولی از سقز در وزن ۵۱ کیلوگرم و زینب عزیزی از قروه در وزن ۵۴ کیلوگرم، سه نماینده منتخب کردستان هستند که به این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس بانوان بزرگسالان کشور روزهای پنجم و ششم آذرماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود و این سه ورزشکار کردستانی برای راهیابی به ترکیب تیم ملی در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.