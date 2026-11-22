گروه استان‌ها - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از رفع تصرف ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان در جریان رسیدگی به ۴۹۴ پرونده از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد و ارزش تقریبی این اراضی را ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «بهادر اسدی» ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، از آزادسازی ۴۲۹ هکتار از اراضی ملی استان در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این اراضی در جریان رسیدگی به ۴۹۴ فقره پرونده، از تصرف متخلفان خارج و به عرصه‌های ملی بازگردانده شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی کردستان اظهار کرد: این سرمایه‌های ارزشمند علاوه بر اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، همواره در معرض تهدیدهایی همچون تصرف غیرقانونی اراضی، تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز بدون مجوز و زمین‌خواری قرار دارند.

اسدی ارزش تقریبی اراضی آزادسازی‌شده را حدود ۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم بیانگر اهمیت حفاظت از سرمایه‌های عمومی و ملی استان و ضرورت مقابله جدی با متخلفان حوزه زمین است.

پنجره واحد زمین؛ ابزاری برای مقابله با زمین‌خواری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از اراضی ملی، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را یکی از ابزارهای مهم در این زمینه دانست و گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد از اهداف راه‌اندازی این سامانه است.

وی افزود: تعدد دستگاه‌های متولی، پراکندگی فرآیندهای اداری و نبود ارتباط مؤثر میان سامانه‌های اطلاعاتی در گذشته، زمینه‌ساز سردرگمی متقاضیان و ایجاد فرصت برای سوءاستفاده افراد سودجو بود که سامانه پنجره واحد زمین درصدد رفع این مشکلات است.

بازگشت داوطلبانه ۹۱ هزار مترمربع زمین در دیواندره

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در اقدامی قابل توجه، ۹۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی تصرف‌شده در روستای برده‌ره‌شه شهرستان دیواندره، با مشارکت داوطلبانه ۹ نفر از متصرفان پیشین آزادسازی و به عرصه‌های ملی بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت این اقدام تنها به مساحت زمین‌های آزادسازی‌شده محدود نیست، بلکه نشان‌دهنده حرکت از مقابله صرفاً قهری به سمت آگاهی‌بخشی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت داوطلبانه مردم در صیانت از منابع طبیعی است.