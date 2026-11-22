گروه استان‌ها - پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و علمای اهل سنت استان کردستان با حضور حدود ۱۷۰ شرکت‌کننده آغاز شد؛ رقابت‌هایی که به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی استان، با وجود کاهش رشته‌های مسابقه، رشد ۳۵ درصدی مشارکت را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه طلاب و علمای اهل سنت استان کردستان با حضور حدود ۱۷۰ شرکت‌کننده آغاز شد.

ماموستا «احسن اداک» ، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بزرگ اسلامی استان کردستان، در آیین افتتاحیه این مسابقات با اشاره به افزایش استقبال از رقابت‌های قرآنی اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دبیرخانه مسابقات در رشته‌های این دوره و حذف برخی رشته‌ها، میزان مشارکت شرکت‌کنندگان نسبت به دوره گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال حدود ۱۷۰ نفر در رشته‌های اعلام‌شده ثبت‌نام کرده‌اند که این استقبال، نشان‌دهنده علاقه و ظرفیت جامعه روحانیت و طلاب اهل سنت استان در زمینه فعالیت‌های قرآنی است.

پانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم طلاب و علمای اهل سنت کردستان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و فراهم‌کردن زمینه رقابت و ارتقای توانمندی‌های قرآنی جامعه روحانیت استان برگزار می‌شود.