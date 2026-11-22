گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر جایگاه ماندگار قرآن کریم در زندگی انسان گفت: قرآن کتابی زنده و جاودانه است که در سه بُعد جذابیت، معنویت‌آفرینی و معرفت‌بخشی، همواره پاسخگوی نیازهای روحی و فکری انسان است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، مرحله استانی ویژه طلاب و روحانیون اهل‌سنت، با گرامیداشت یاد قائد شهید امت و شهدای جنگ رمضان، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در کتابخانه امام خامنه‌ای سنندج برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: قرآن دریایی بی‌کران از معارف الهی است و سه ویژگی جذابیت، معنویت‌آفرینی و معرفت‌بخشی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های این کتاب آسمانی به شمار می‌رود.

وی جذابیت قرآن را فراتر از زیبایی تلاوت دانست و افزود: فصاحت، بلاغت، ظرافت‌های ادبی و ساختار دقیق واژگان و آیات، از جلوه‌های اعجاز کلام الهی است که همواره مورد توجه دانشمندان علوم ادبی و مفسران قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آثاری همچون تفسیر زمخشری و کتاب «الدر المصون» خاطرنشان کرد: بررسی آیات قرآن از منظر علوم صرف، نحو، معانی و بیان، عظمت و ظرافت‌های کلام الهی را آشکار می‌کند و آشنایی طلاب با این مباحث، زمینه فهم عمیق‌تر قرآن را فراهم می‌سازد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در ادامه، معنویت‌آفرینی را دومین ویژگی برجسته قرآن عنوان کرد و گفت: انس با آیات الهی، به‌ویژه در خلوت شب و هنگام سحر، موجب آرامش روح، تقویت ایمان و تعمیق ارتباط انسان با پروردگار می‌شود.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره استغفار در سحرگاهان و تأثیر اعمال نیک در زدودن بدی‌ها، تصریح کرد: آیات الهی سرشار از پیام‌های معنوی و تربیتی است و تلاوت همراه با تدبر، به‌خصوص در لحظات معنوی سحر، تأثیر عمیقی بر روح و جان انسان دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان همچنین با اشاره به تجربه انس با قرآن در روزهای جنگ رمضان اظهار کرد: در شرایط دشوار و لحظات پراضطراب، مراجعه به آیات الهی و تدبر در مفاهیم قرآنی، زمینه دریافت پیام‌های امیدبخش و معنوی را فراهم می‌کند.

وی معرفت‌بخشی را سومین ویژگی مهم قرآن کریم دانست و با استناد به آیه شریفه «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» گفت: قرآن سرچشمه شناخت و معرفت است و تدبر در آیات آن، انسان را به درک عمیق‌تری از حقیقت هستی، نشانه‌های الهی و آموزه‌های دینی هدایت می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات و تلاش طلاب و روحانیون شرکت‌کننده، بر ضرورت تقویت انس با قرآن، گسترش فرهنگ تدبر در آیات الهی و بهره‌گیری از معارف این کتاب آسمانی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.