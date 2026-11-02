هشدار هواشناسی برای ۱۲ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای ۱۲ استان کشور، نسبت به تشدید بارش باران، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر هشدار داد. بر اساس پیش بینی ها، امروز استان های غربی، شمالی و برخی مناطق مرکزی کشور شاهد بارش های ش...

به گزارش تابناک؛ هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۲ استان کشور صادر شد و سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال بروز مخاطرات جوی در مناطق مختلف هشدار داد.



بنا بر اطلاعیه منتشر شده، امروز بخش هایی از غرب، شمال غرب، غرب و شمال کشور با بارش های شدید مواجه می شوند و احتمال وقوع سیلاب، بالا آمدن سطح آب رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر وجود دارد. استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، شمال خوزستان، غرب کردستان و ارتفاعات قزوین، زنجان، تهران، البرز، غرب مازندران و گیلان در محدوده این هشدار قرار دارند. شدت بارش ها در برخی مناطق می تواند موجب اختلال در تردد شهری و جاده ای شود و شرایط نامساعدی برای فعالیت های خارج از منزل ایجاد کند.



به همین دلیل، شهروندان باید توصیه های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در مناطق پرخطر، به ویژه اطراف رودخانه ها، مسیل ها و مسیرهای عبور روان آب، خودداری کنند. هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۲ استان به معنای احتمال وقوع پدیده های جوی مخاطره آمیز است و لازم است دستگاه های امدادی، مدیریت بحران و شهروندان برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارندگی آمادگی داشته باشند.





هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۲ استان؛ کدام مناطق در معرض بارش شدید هستند؟



بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی در روز جاری در چندین استان کشور شدت می گیرد. این سامانه بخش هایی از غرب و شمال کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و در ارتفاعات برخی استان ها نیز بارش های قابل توجه پیش بینی شده است.



استان های مشمول هشدار عبارتند از:





کرمانشاه



ایلام



لرستان



همدان



شمال خوزستان



غرب کردستان



ارتفاعات قزوین



ارتفاعات زنجان



ارتفاعات تهران



ارتفاعات البرز



غرب مازندران



گیلان



گستردگی مناطق مشمول هشدار نشان می دهد که شهروندان در چندین منطقه کشور باید نسبت به تغییر شرایط جوی هوشیار باشند. به ویژه در مناطق کوهستانی و مسیرهایی که در مجاورت رودخانه ها و مسیل ها قرار دارند، احتمال بروز مشکلات ناشی از بارندگی شدید وجود دارد.





خطر سیلاب و طغیان رودخانه های فصلی جدی است



یکی از مهم ترین مخاطرات پیش بینی شده در پی فعالیت این سامانه بارشی، احتمال جاری شدن سیلاب و افزایش ناگهانی حجم آب رودخانه های فصلی است.



بارش شدید در مدت زمان کوتاه می تواند باعث افزایش روان آب های سطحی شود. در چنین شرایطی، آب باران ممکن است از مسیرهای طبیعی خارج شده و وارد خیابان ها، معابر شهری، زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی شود.



همچنین رودخانه های فصلی که در روزهای عادی حجم آب کمی دارند یا حتی خشک هستند، ممکن است در پی بارندگی های شدید به سرعت پرآب شوند. به همین دلیل، حضور در بستر این رودخانه ها حتی در صورت مشاهده جریان کم آب می تواند خطرناک باشد.





توصیه های مهم هواشناسی به مردم در مناطق هشدار نارنجی



با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی، رعایت توصیه های ایمنی اهمیت زیادی دارد:



۱. از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها خودداری کنید.



۲. از عبور غیرضروری از مسیل ها و مسیرهای سیلابی بپرهیزید.



۳. در زمان بارندگی شدید، سفرهای غیرضروری جاده ای را به تعویق بیندازید.



۴. هنگام رانندگی در جاده های بارانی، فاصله ایمن با خودروهای دیگر را رعایت کنید.



۵. از نزدیک شدن به آبراهه ها و رودخانه های فصلی خودداری کنید.



۶. در مناطق کوهستانی نسبت به احتمال وقوع روان آب و لغزندگی مسیرها هوشیار باشید.





هشدار نارنجی هواشناسی به چه معناست؟



هشدار نارنجی یکی از سطوح هشدار سازمان هواشناسی است که برای اطلاع رسانی درباره احتمال وقوع پدیده های جوی مخاطره آمیز صادر می شود. این سطح هشدار نشان می دهد که شرایط آب وهوایی ممکن است خسارت هایی به همراه داشته باشد و شهروندان و دستگاه های مسئول باید اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند.



در چنین شرایطی، احتمال اختلال در فعالیت های روزمره، تردد جاده ای، حمل ونقل و برخی فعالیت های عمرانی و کشاورزی وجود دارد.





جمع بندی



هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۲ استان زنگ خطری درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع مخاطرات طبیعی در مناطق اعلام شده است. سیلاب، طغیان رودخانه های فصلی و آبگرفتگی معابر از مهم ترین پیامدهای احتمالی این سامانه هستند. شهروندان باید ضمن توجه به اطلاعیه های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران، از حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند و توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.

منبع: اندیشه معاصر