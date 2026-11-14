گوشت قرمز مطلقا ممنوع نیست، اما بهتر است مصرف انواع پرچرب آن محدود شود. کافئین نیز ممکن است فشار خون را موقت بالا ببرد؛ میزان تاثیر آن در افراد مختلف متفاوت است.

به گزارش تابناک؛ فشار خون بالا یکی از عوامل خطر مهم بیماری‌های قلبی و سکته مغزی است. تغذیه در کنترل این وضعیت نقش دارد، اما برخلاف تصور رایج، افراد مبتلا به پرفشاری خون لازم نیست فهرست بلندبالایی از خوراکی‌ها را کاملا از رژیم غذایی خود حذف کنند. مهم‌ترین اقدام، کاهش مصرف نمک و سدیم و انتخاب مواد غذایی سالم‌تر است.

غذاهای پرنمک و فرآوری شده

سدیم بیش از حد می‌تواند باعث افزایش فشار خون شود. سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کند بزرگسالان روزانه کمتر از ۲۰۰۰ میلی گرم سدیم، معادل کمتر از ۵ گرم نمک، مصرف کنند. نان‌های صنعتی، سوسیس و کالباس، کنسروها، سوپ‌های آماده، پنیرهای شور، چیپس، پفک، غذاهای فوری و فست فودها از منابع پنهان سدیم هستند.

سس سویا، سس‌های آماده، عصاره‌های گوشت و چاشنی‌های بسته بندی شده نیز ممکن است نمک زیادی داشته باشند. بررسی برچسب مواد غذایی و مقایسه میزان سدیم محصولات، راهی موثر برای انتخاب گزینه‌های مناسب‌تر است.

خوراکی‌های سرشار از قند و چربی اشباع

نوشابه‌ها، شیرینی‌ها، کیک‌ها و دسرهای پرقند به دلیل کالری بالا می‌توانند به افزایش وزن کمک کنند؛ عاملی که کنترل فشار خون را دشوارتر می‌کند. شواهد کافی وجود ندارد که بتوان همه این خوراکی‌ها را مستقیما عامل افزایش فشار خون دانست، اما محدود کردن مصرف آن‌ها بخشی از الگوی تغذیه سالم است.

کره، خامه، گوشت‌های پرچرب، سوسیس و کالباس و روغن‌های نارگیل و پالم نیز چربی اشباع زیادی دارند. بهتر است این مواد با منابع چربی غیراشباع مانند روغن زیتون و مغزدانه‌ها جایگزین شوند.

الکل ممنوع

گوشت قرمز به طور مطلق ممنوع نیست، اما بهتر است مصرف گوشت‌های فرآوری شده و انواع پرچرب آن محدود شود. کافئین نیز ممکن است فشار خون را به طور موقت بالا ببرد؛ میزان تاثیر آن در افراد مختلف متفاوت است. مصرف الکل فشار خون را افزایش می‌دهد و مصرف آن ممنوع است.

چه غذاهایی انتخاب بهتری هستند؟

الگوی غذایی DASH بر مصرف سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل، حبوبات، مغزدانه‌ها، ماهی و لبنیات کم چرب تاکید دارد. کاهش نمک، فعالیت بدنی منظم و حفظ وزن مناسب نیز به کنترل فشار خون کمک می‌کنند.

اگر فشار خون پس از اندازه گیری مجدد همچنان ۱۸۰ روی ۱۲۰ یا بالاتر بود، باید فورا با پزشک تماس گرفت. همراهی این وضعیت با درد قفسه سینه، تنگی نفس، اختلال بینایی یا ضعف ناگهانی نیازمند تماس با اورژانس است. این مطلب صرفا با هدف اطلاع رسانی تهیه شده و جایگزین تشخیص و توصیه پزشکی نیست.

منبع: عصرایران



