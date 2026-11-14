یک عضو شورای شهر تهران با هشدار درباره پیامدهای آلودگی هوا، نسبت به تهدید جدی سلامت شهروندان پایتخت ابراز نگرانی کرد و تعطیلی مدارس را راهکار مؤثری برای حل این بحران ندانست.

به گزارش تابناک؛ مهدی پیرهادی، با اشاره به ابعاد بهداشتی و اجتماعی آلودگی هوای تهران، اظهار کرد: آلودگی هوا دیگر صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی و شهری نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی تبدیل شده است و پیامدهای آن می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت سلامت شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

آلودگی هوا؛ تهدیدی جدی برای سلامت عمومی

وی با بیان اینکه آثار آلودگی هوا فراتر از شاخص‌های کیفیت هوا و اعلام روزهای ناسالم است، افزود: مواجهه مستمر با آلاینده‌ها و ذرات معلق می‌تواند موجب تشدید بیماری‌های تنفسی و قلبی و عروقی، التهاب مجاری تنفسی و افزایش عوارض در افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با تأکید بر آسیب‌پذیری بیشتر برخی گروه‌های جمعیتی تصریح کرد: کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن بیش از سایر شهروندان در معرض پیامدهای آلودگی هوا قرار دارند. کودکان به دلیل تکامل نیافتن کامل دستگاه تنفسی و سالمندان به دلیل شرایط جسمی و احتمال ابتلا به بیماری‌های مزمن، نیازمند مراقبت و توجه بیشتری هستند.

پیرهادی با اشاره به هزینه‌های اقتصادی و درمانی ناشی از آلودگی هوا ادامه داد: افزایش مراجعات به مراکز درمانی، مصرف دارو، بستری بیماران و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، هزینه‌های قابل توجهی را به خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کند. همچنین کاهش بهره‌وری نیروی کار، غیبت‌های شغلی و تحصیلی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی از دیگر پیامدهای این معضل است.

تعطیلی مدارس راهکار اساسی مقابله با آلودگی هوا نیست

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریت آلودگی هوا از اقدامات مقطعی به سیاست‌های پایدار و پیشگیرانه گفت: تعطیلی مدارس و محدودیت فعالیت‌های شهری در روزهای آلوده ممکن است تا حدودی مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌تواند راهکار اساسی برای حل این معضل باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، کنترل منابع آلاینده، ارتقای کیفیت سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و نظارت مستمر بر فعالیت صنایع و نیروگاه‌ها را از جمله اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی هوا برشمرد.

پیرهادی همچنین بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت کیفیت هوا، آموزش گروه‌های آسیب‌پذیر، تقویت نظام پایش بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات مراقبتی می‌تواند در کاهش پیامدهای این بحران مؤثر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله با آلودگی هوا نباید صرفاً به روزهای سرد سال و زمان افزایش آلاینده‌ها محدود شود، بلکه باید به یک سیاست مستمر در حوزه سلامت عمومی و مدیریت شهری تبدیل شود؛ چراکه پیشگیری از بیماری‌ها و صیانت از سلامت شهروندان، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از درمان عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده است.

منبع: ایسنا