مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف با سفر به ایلام، ضمن دیدار با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه اتوبوس دهلران و عیادت از مصدومان، بر پیگیری مطالبات آسیب‌دیدگان، استمرار رسیدگی به وضعیت آنان و تسهیل هماهنگی‌های لازم تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، «مهدی عبوری»، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، به همراه «مهرداد محمدی» رئیس هیأت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران این گروه، صبح امروز، در سفر به استان ایلام، ضمن ادای احترام به جان‌باختگان حادثه تلخ واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت اویکو مستقر در مجموعه NGL دهلران، با تعدادی از خانواده‌های داغدار دیدار و ابراز همدردی کردند.

همچنین مدیرعامل، رئیس هیأت‌مدیره و مدیران گروه سرمایه‌گذاری اهداف با تأکید بر مسئولیت پذیری در قبال حضور در بیمارستان‌های گنجویان و آبدانان، از مصدومان سانحه عیادت کردند و در جریان آخرین وضعیت جسمانی، روند درمان و نیازهای آنان قرار گرفتند.

در جریان این دیدارها با تأکید بر مسئولیت‌پذیری در قبال نیروی انسانی و کارکنان، مصدومان و خانواده‌های داغدار جانباختگان؛ مطالبات و انتظارات مصدومان،خانواده‌های جان‌باختگان و دیگر خانواده‌های آسیب‌دیده نیز مطرح و بررسی شد. رسیدگی به وضعیت مصدومان و اطمینان از پیگیری روند درمان آنان، توجه به شرایط و نیازهای خانواده‌های داغدار و پیگیری حقوق و حمایت‌های قانونی،از محورهای اصلی پیگیری‌های مدیرعامل اهداف در این بازدیدها و بررسی‌ها بوده است.

«مهدی عبوری»،مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف، با حضور در منزل جان‌باختگان این حادثه و دیدار با ایشان، ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های داغدار، این سانحه را اتفاقی بسیار تلخ برای مجموعه وزارت نفت عنوان کرد و گفت: حامل سلام آقای وزیر محترم نفت خدمت شما هستم.

وی ادامه داد: متأسفانه این حادثه موجب شد تعداد زیادی از همکاران خوب، خوشنام، باسابقه و متخصص خود را از دست بدهیم.

عبوری با اشاره به اهمیت و ضرورت استفاده از نیروهای بومی و توسعه اشتغال و افزایش رفاه در مناطقی که پروژه‌های صنعتی در آن‌ها توسعه می‌یابد، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای احداث مجموعه‌های عظیم صنعتی در این مناطق، ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد نیروهای شاغل در مجموعه پالایشگاهی، ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و همچنین پروژه پتروشیمی دهلران که در حال ساخت است،از نیروهای بومی منطقه هستند.

عبوری با تأکید بر حمایت و همدردی با خانواده‌های داغدار و مصدومان این حادثه اظهار داشت: نکاتی که از سوی خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان و کارکنان خدوم مطرح شد،درست و قابل توجه است و باید با پیگیری مستمر، تحقق این مطالبات در دستور کار قرار گیرد.