ملک سلمان فرمانده ائتلاف سعودی علیه یمن را برکنار کرد

پادشاه عربستان سعودی امروز فهد بن حمد بن عبدالعزیز السلمان، فرمانده ائتلاف نظامی تحت رهبری ریاض را از سمت خود برکنار کرد.



به گزارش تابناک و به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، پادشاه عربستان سعودی امروز (دوشنبه) فرمان برکناری فهد بن حمد بن عبدالعزیز السلمان، فرمانده ائتلاف نظامی تحت رهبری ریاض علیه یمن را صادر کرد.

این خبرگزاری با انتشار متن فرمان پادشاه سعودی اعلام کرد که فهد السلمان به‌عنوان مشاور وزیر دفاع عربستان در امور نظامی منصوب شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که نیروهای مسلح یمن، دیروز به سمت شهر عدن مقر دولت مستعفی تحت حمایت عربستان واقع در جنوب یمن، پیشروی کرده و شبه‌نظامیان تحت حمایت عربستان و امارات نیز از مناطق جدیدی مشرف به تنگه باب‌المندب عقب‌نشینی کرده‌اند.