فرمانده انتظامی فارس از دستگیری سارقی خبر داد که با مخفی شدن زیر صندلی عقب خودروها، پس از بازگشت رانندگان با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت خودرو و طلاجات بانوان می‌کرد.

به گزارش تابناک، سردار عزیراله ملکی ازخودرو و طلاجات بانوان در شیراز خبر داد و گفت: این متهم با استفاده از شیوه‌ای خاص و مخفی شدن در خودروهای بدون قفل، پس از بازگشت رانندگان اقدام به سرقت می‌کرد.

وی ادامه داد: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو و طلاجات بانوان در سطح شهر شیراز به شیوه‌ای مشابه، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سردار ملکی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با شناسایی خودروهایی که رانندگان آن‌ها در نزدیکی مراکز خرید برای مدت کوتاهی بدون قفل کردن درها ترک می‌کردند، وارد خودرو شده و زیر صندلی عقب مخفی می‌شد.

فرمانده انتظامی فارس ادامه داد: این فرد پس از بازگشت راننده، با تهدید سلاح سرد و اعمال خشونت، طلاجات و خودروی وی را به سرقت می‌برد.

سردار ملکی با اشاره به یکی از سرقت‌های انجام‌شده بیان کرد: متهم در یکی از بلوارهای اصلی شهر با پرتاب سنگ به سمت خودروی مال‌باختگان، زمینه ایجاد مزاحمت و درگیری فیزیکی را فراهم کرده و در ادامه موفق به سرقت خودرو و طلاجات راننده شده بود.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی، سارق ۳۰ ساله را شناسایی و دستگیر کردند که در جریان این عملیات، سه دستگاه خودروی مسروقه توقیف و ۱۵۰ گرم طلاجات نیز از مخفیگاه متهم کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به دستور مرجع قضایی برای انتشار تصاویر متهم گفت: تصاویر این فرد بدون پوشش و همچنین با ماسک، با هدف شناسایی سایر مال‌باختگان منتشر شده است.

سردار ملکی از شهروندانی که با این شیوه مورد سرقت قرار گرفته‌اند خواست برای پیگیری موضوع به پلیس آگاهی استان فارس یا شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای جنایی مراجعه کنند.