فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق سابقه دار با پوشش مسافربر با ۲۰فقره سرقت در شهرستان قدس خبر داد.

به گزارش تابناک، سرهنگ رحمان پورمصطفوی خاطرنشان کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص سرقت به عنف اموال خود توسط راننده خودروی شخصی، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسائی متهم و مخفیگاه او شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه سارق سابقه دار را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ پورمصطفوی در ادامه با بیان اینکه متهم در بازجوئی‌های پلیس به ۲۰فقره سرقت معترف شد، تصریح کرد: متهم با استفاده از خودروی سرقتی تحت پوشش مسافرکش پس از سوار کردن شهروندان، با تهدید آنها اقدام به سرقت اموالشان از قبیل طلا، پول، گوشی، ساعت و… می‌کرد که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

منبع: سایت جنایی