به گزارش تابناک؛ صبح شنبه نهم آبان امسال مردی هنگام عبور از محله‌ای در شمال غرب تهران متوجه دختر دانش‌آموزی شد که برای دستگیری دزدان کوله‌اش درخواست کمک داشت. این مرد و عابران دیگر، با تعقیب سارقان و دستگیری آنها، به شدت کتک‌شان زدند و کیف دختر دانش‌آموز را از سارقان بازپس گرفتند. با تماس اهالی، ماموران دو سارق را دستگیر کردند.

دختر دانش‌آموز در تشریح ماجرا گفت‌: در مسیر مدرسه ۲ مرد جوان راهم را سد و با چاقو به من حمله و با زور و تهدید کیفم را سرقت کردند. وقتی کمک خواستم، مردم سارقان را ناکام گذاشتند و کیفم را پس گرفتند.

در تحقیق ماموران از دو سارق ۱۸ ساله معلوم شد یکی از آنها ایرانی و دیگری تبعه افغان است‌ که بعد از مصرف ماده مخدر گل در حال پرسه زدن در خیابان بودند که با دیدن دختر نوجوان برای تصاحب گوشی او با چاقو به سمتش حمله کردند و کیفش را به سرقت بردند.

صیاد خاکزاد بازپرس شعبه دهم ددادسرای ناحیه ۳۴ تهران با تایید این خبر گفت‌: متهمان در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات برای رازگشایی از دیگر جرایم احتمالی‌شان ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین