حمله دو سارق چاقوکش به دختر دانشآموز در تهران
بازپرس شعبه دهم ددادسرای ناحیه ۳۴ تهران از دستگیری دو پسر ۱۸ ساله خبر داد که به یک دختر دانشآموز حمله و کیفش را سرقت کرده بودند.
به گزارش تابناک؛ صبح شنبه نهم آبان امسال مردی هنگام عبور از محلهای در شمال غرب تهران متوجه دختر دانشآموزی شد که برای دستگیری دزدان کولهاش درخواست کمک داشت. این مرد و عابران دیگر، با تعقیب سارقان و دستگیری آنها، به شدت کتکشان زدند و کیف دختر دانشآموز را از سارقان بازپس گرفتند. با تماس اهالی، ماموران دو سارق را دستگیر کردند.
دختر دانشآموز در تشریح ماجرا گفت: در مسیر مدرسه ۲ مرد جوان راهم را سد و با چاقو به من حمله و با زور و تهدید کیفم را سرقت کردند. وقتی کمک خواستم، مردم سارقان را ناکام گذاشتند و کیفم را پس گرفتند.
در تحقیق ماموران از دو سارق ۱۸ ساله معلوم شد یکی از آنها ایرانی و دیگری تبعه افغان است که بعد از مصرف ماده مخدر گل در حال پرسه زدن در خیابان بودند که با دیدن دختر نوجوان برای تصاحب گوشی او با چاقو به سمتش حمله کردند و کیفش را به سرقت بردند.
صیاد خاکزاد بازپرس شعبه دهم ددادسرای ناحیه ۳۴ تهران با تایید این خبر گفت: متهمان در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات برای رازگشایی از دیگر جرایم احتمالیشان ادامه دارد.
منبع: همشهری آنلاین
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نظرات بینندگان
افغانی ها راباید تاآخرین نفر از کشور بیرونشان کرد
تک تک افراد ونهادهای مسوول باید توضیح بدن که چی شد که مهاجر ۱۸ ساله افغانی به جایی رسیده که به خودش اجازه میده با چاقو به ناموس مملکت حمله کنه و تو روز روشن زورگیری کنه ، چجوری امنیت اجتماعی تا اینحد سقوط کرده که جرات نمیکنیم توخیابون به موبایل جواب بدیم ؟
با سلام
متاسفانه این روزها تا بچه ها از مدرسه به منزل برگردند آدم دلش هزار راه می ره ، پلیس باید حتما در ساعات شروع و پایان مدرسه ، مخصوصا دخترانه باید در اطراف مدرسه حضور داشته باشد
متشکرم
درود بر مردمی که با هشیاری و شجاعت این دو مجرم را دستگیر کردند و کیف دخترخانم را از آنان بازپس گرفتند. هشیاری مردم از هر چیزی مهمتر است.
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