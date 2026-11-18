در ادامه اختلاف بر سر اعتبار قرارداد بیرانوند، باشگاه تراکتور با انتشار خبری درباره حضور او در بانکوک، بار دیگر این دروازه‌بان را بازیکن خود معرفی کرد.

به گزارش تابناک؛ در حالی که علیرضا بیرانوند ئر روزهای اخیر مدعی شده قرارداد جدید خود با باشگاه تراکتور به دلیل عدم امضای حجت کریمی به‌عنوان مدیرعامل وقت فاقد اعتبار است، رسانه رسمی باشگاه تراکتور با انتشار خبر سفر این دروازه‌بان به تایلند برای حضور در مراسم برترین‌های آسیا نوشت: «علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور و تیم ملی ایران، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، به‌منظور حضور در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا، وارد هتل محل اقامت خود در بانکوک تایلند شد».

باشگاه تراکتور با انتشار این خبر با تیتر «دروازه‌بان تراکتور وارد بانکوک شد» ، بار دیگر بر رسمی بودن قرارداد سه ساله جدید بیرانوند با این باشگاه تأکید کرده است. این در حالی است که بیرانوند اکنون برای گذراندن دوران خدمت سربازی در باشگاه فجر سپاسی حضور دارد و با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام کرده قرارداد تمدید شده او با تراکتور معتبر نیست.

مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا فردا برگزار می‌شود و بیرانوند یکی از نامزدهای کسب عنوان برترین بازیکن سال آسیاست.