مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور در واکنش به نامه علیرضا بیرانوند گفت: او بازیکن تراکتور است و با ما قرارداد دارد.

به گزارش تابناک؛ سعید مظفری‌زاده درباره بازگشت به پُست مدیرعاملی باشگاه تراکتور اظهار داشت: با توجه به تماسی که مالک باشگاه و اعضای هیئت‌مدیره با من داشتند و همچنین علاقه و تعصبی که به تراکتور دارم، با وجود مشکلات شخصی که پیش از این به دلیل آنها از باشگاه جدا شده بودم، دوباره به این مجموعه برگشتم تا اگر کمکی از دستم برمی‌آید، انجام دهم.

«فصل گذشته و زمانی که از باشگاه تراکتور جدا شدید این باشگاه شرایط خوبی داشت و قهرمانی لیگ را به دست آورده بود، اما اکنون این باشگاه با مشکلات و حاشیه‌های متعددی به لحاظ مدیریتی و تیمی مواجه است». وی در واکنش به طرح این موضوع گفت: این هم قسمتی از فوتبال است. من یا هر شخص دیگری به عنوان مدیر باشگاه یکی از اصلی‌ترین وظایف‌مان حل همین مشکلات است. فضای حاکم بر فوتبال به شکلی است که ویژه و خاص است. لیگ نخبگان آسیا در زمره این موارد است. با توجه به اتفاقاتی که افتاده امکان میزبانی در آسیا را نداریم و همین موضوع خیلی روی بچه‌ها تأثیر می‌گذارد. بچه‌ها واقعاً غیرت می‌کنند. جا دارد به‌عنوان عضوی از باشگاه تراکتور از آن‌ها و کادرفنی تشکر کنم که در شرایط نابرابر رقابت می‌کنند. با وجود همه این مشکلات اگر بدشانسی گریبان تیم را نمی‌گرفت الان شرایط بهتر بود و در جدول لیگ و آسیا جایگاه بالاتری داشتیم.

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تراکتور و بیرانوند در آستانه جنجال تازه

مدیرعامل باشگاه تراکتور در مورد پرونده‌های حقوقی مهم این باشگاه از جمله اعتراض به بازنده اعلام شدن در دیدار با ملوان و همچنین رد درخواست تعلیق باقی مانده محرومیت خداداد عزیزی در کمیته استیناف، عنوان کرد: ضمن احترام خاصی که برای ارکان قضایی قائلیم، تمام مستندات و دفاعیات خودمان را در پرونده بازی با ملوان به استیناف ارسال کردیم و منتظر اعلام رأی دیدار با ملوان هستیم. در مورد خداداد عزیزی هم امیدوار بودیم با توجه به سوابق ملی و تلاشی که برای فوتبال ایران انجام داده، خواسته ما برای تعلیق باقی مانده محرومیت او پذیرفته شود ولی به هر حال کمیته استیناف نظرش را داد و باید تمکین کنیم. عزیزی تلاش زیادی می‌کند و در کنار ما است.

مظفری‌زاده در پاسخ به این پرسش که علیرضا بیرانوند اعتقاد دارد قرارداد جدیدش با تراکتور به دلیل عدم امضای حجت کریمی فاقد اعتبار است، به تسنیم گفت: بیرانوند بازیکن تراکتور است و با ما هم قرارداد دارد. سیاست باشگاه این نیست که مسائل مربوط به قرارداد بازیکن‌مان را افشا کنیم و این جزو اسرار داخلی باشگاه است؛ همانطور که در مورد ریکاردو آلوز هم این کار را نکردیم. فقط می‌توانم بگویم بیرانوند بازیکن ماست و در خدمت او هستیم. الان هم قرار است به مراسم برترین‌های آسیا برود و امیدواریم باعث افتخار فوتبال ایران شود.

وی در واکنش به این موضوع که بیرانوند در نامه‌ای به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اعلام کرده که قراردادی با تراکتور ندارد، تأکید کرد: آقای بیرانوند بازیکن ماست و همانطور که گفتم مسائل قراردادی را بیرون درز نمی‌دهیم. فقط می‌گویم که او بازیکن ماست و قرارداد دارد.

«شنیده می‌شود احتمال دارد ریکاردو آلوز در نقل‌و‌انتقالات نیم‌فصل بار دیگر به تراکتور بازگردد، آیا در این مورد صحبتی با شما شده است؟» مدیرعامل باشگاه تراکتور در پاسخ به این سوال گفت: درباره جذب بازیکن باید با کادرفنی صحبت کنیم و هر موقع به جمع‌بندی نهایی رسیدیم اعلام می‌کنیم. آلوز الان بازیکن سپاهان است؛ اگر کادرفنی نظری روی او داشته باید با باشگاه سپاهان صحبت کنیم. تابع تصمیمات باشگاه هستیم و هر بازیکنی نهایی شود اعلام می‌کنیم.