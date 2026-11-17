همراه اول در CITEX از راهکارهای هوشمندسازی شهرها میگوید
همراه اول از ۲۶ آبانماه در نمایشگاه CITEX حضور پیدا میکند تا راهکارهای خود در حوزه شهر هوشمند، حملونقل هوشمند و فناوریهای نوین شهری را با رویکردی یکپارچه و دادهمحور به نمایش بگذارد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، بزرگترین اپراتور کشور در این نمایشگاه، بخشی از ظرفیتهای فناوریهای ارتباطی و دیجیتال برای مدیریت هوشمند شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را معرفی میکند. پهپاد آشیانهدار، تبلیغات تعاملی دیجیتال ساینیج، سیتیلنز و آبیاری هوشمند فضای سبز از جمله راهکارهای همراه اول در این نمایشگاه هستند.
همراه اول، حضور در این نمایشگاه را فرصتی برای تعامل و گسترش همکاری با شهرداریها، کسبوکارها و فعالان زیستبوم فناوری شهر هوشمند میداند.
نمایشگاه CITEX از ۲۶ تا ۲۹ آبانماه در محل دائمی نمایشگاههای برج میلاد تهران برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفه همراه اول بازدید کنند.
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