همراه اول از ۲۶ آبان‌ماه در نمایشگاه CITEX حضور پیدا می‌کند تا راهکارهای خود در حوزه شهر هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند و فناوری‌های نوین شهری را با رویکردی یکپارچه و داده‌محور به نمایش بگذارد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، بزرگ‌ترین اپراتور کشور در این نمایشگاه، بخشی از ظرفیت‌های فناوری‌های ارتباطی و دیجیتال برای مدیریت هوشمند شهرها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را معرفی می‌کند. پهپاد آشیانه‌دار، تبلیغات تعاملی دیجیتال ساینیج، سیتی‌لنز و آبیاری هوشمند فضای سبز از جمله راهکارهای همراه اول در این نمایشگاه هستند.

همراه اول، حضور در این نمایشگاه را فرصتی برای تعامل و گسترش همکاری با شهرداری‌ها، کسب‌وکارها و فعالان زیست‌بوم فناوری شهر هوشمند می‌داند.

نمایشگاه CITEX از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از غرفه همراه اول بازدید کنند.