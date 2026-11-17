همراه اول، اپراتور اول کشور در رقابت با بیش از ۱۰۰ شرکت حاضر در جایزه ملی یادگیری فناورانه، تندیس این جایزه را کسب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی همراه اول، اپراتور اول کشور در رقابت با بیش از ۱۰۰ شرکت حاضر در جایزه ملی یادگیری فناورانه، تندیس این جایزه را کسب کرد.

این موفقیت با ارائه دستاوردها و اقدامات همراه اول در زمینه به‌کارگیری فناوری‌های نوین در آموزش و توسعه سرمایه انسانی رقم خورد و حاصل همکاری اداره آموزش و توسعه و معاونت راهکارهای هوشمند این شرکت بود.

همراه اول با پیوند دانش و تجربه حوزه آموزش و توسعه سرمایه انسانی با ظرفیت‌های فناورانه، به توسعه راهکارهای نوین یادگیری و تحول دیجیتال آموزش سازمانی کمک می‌کند.

کسب این جایزه، توجه همراه اول به یادگیری و توانمندسازی سرمایه انسانی را به‌عنوان یکی از محورهای نوآوری و تحول سازمانی برجسته می‌کند.