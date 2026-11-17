نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن تاکنون خباثت‌هایی انجام داده و در هر مرحله نیز واکنش و پاسخ اقدامات خود را دیده است؛ اما در این مرحله باید پاسخ اصلی را به‌گونه‌ای به او بدهیم که دیگر توان برخاستن نداشته باشد.

به گزارش تابناک،پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن تاکنون خباثت‌هایی انجام داده و در هر مرحله نیز واکنش و پاسخ اقدامات خود را دیده است؛ اما در این مرحله باید پاسخ اصلی را به‌گونه‌ای به او بدهیم که دیگر توان برخاستن نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن تاکنون دست به خباثت‌هایی زده و در هر مرحله نیز پاسخ اقدامات خود را دریافت کرده است؛ اما این بار باید پاسخ اصلی را به‌گونه‌ای به او بدهیم که دیگر توان برخاستن نداشته باشد.

وی افزود: تاکنون ملاحظه برخی کشورها را کردیم و به همین دلیل برد موشک‌ها و اهداف خودمان را محدود کرده بودیم، اما مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند که این بار اگر دشمن گستاخی کند، پاسخ ما محدود نخواهد بود

حجت الاسلام حاجی صادقی تصریح کرد: اقدامات بازدارنده ایران این بار نه محدودیت جغرافیایی و نه هیچ محدودیت دیگری نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دشمن بار دیگر دست به خباثت بزند، هیچ‌یک از کسانی که در کاروان دشمن قرار دارند، امنیت نخواهند داشت و هیچ مکانی نیز برای آنها امن نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو