موضع رسمی ایران درباره ساختار قدرت در آمریکا

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه در نشست خبری هفتگی خود پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

بقائی در ابتدا با قدردانی از مدافعان وطن گفت: کسانی که در یگان‌های هوافضا در سپاه و ارتش مشغول دفاع هستند و ماه‌ها به صورت شبانه روزی در حال دفاع هستند، هم از خودشان و هم خانواده‌هایشان تقدیر می‌کنیم.

سازمان ملل تحت تاثیر فشار آمریکا هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده است

وی درباره اتفاقات در منطقه گفت: علی‌رغم اینکه تفاهمی بر روی کاغذ در شرم الشیخ صورت گرفت و آمریکا مبتکر آن بود، حتی به آن هم وقعی نگذاشتند. ما با بدترین فجایع انسانی در غزه مواجهیم و مردم غزه با سرما و باران دست و پنجه نرم می‌کنند. ممانعت از ورود دارو و کالاهای بشردوستانه بخشی از پروژه نسل کشی علیه فلسطینی‌هاست. از ۶۰۰ کامیون غذا که قرار بود وارد شود تنها ۲۲ کامیون وارد می‌شود. همزمان ادامه تجاوز علیه فلسطینی‌ها وضعیتی را ایجاد کرده که هر آنکس که وجدان داشته باشد باید نسبت به آن قیام کند.

در لبنان هم رژیم صهیونیستی به حملاتش افزوده است. همه این اخبارها جامعه جهانی را موظف می‌کند تا اقدامی صورت دهد. متاسفانه سازمان ملل تحت تاثیر فشار آمریکا هیچ اقدامی را اتخاذ نکرده است.

تفاوتی میان دو حزب آمریکا ندارد

سخنگوی وزارت خارجه درباره شکست سنگین حزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا گفت: اعتراف هیات حاکمه آمریکا به اینکه جنگ علیه ایران باعث نارضایتی در آمریکا شد و چنین زلزله‌ای را در سطح سیاسی ایجاد کرد، باید با درک پیام مردم آمریکا همراه شود.

آنچه که باعث این وضعیت شد مقاومت حماسی ایرانیان بود نه جنگ آمریکا. اگر مقاومت ایرانیان نبود آمریکا جنگش را می‌توانست به عنوان پیروزی بفروشد، پس پیروز میدان مردم ایران هستند.

ایران، تمایزی میان احزاب و گروه‌های مختلف در ساختار قدرت آمریکا وجود ندارد، زیرا تجربه تاریخی ۶ دهه گذشته گواه دشمنی مستمر هر دو طیف سیاسی است.

باید پیام مردم آمریکا را هیات حاکمه خودشان درک کند. برای ما هیچ فرقی بین این دو حزب نیست، اما مهم است هیات حاکمه آمریکا درک کند دنباله‌روی از مطامع رژیم نسل کش تا چه میزان می‌تواند برایشان مشکل درست کند، و تبعات آن که هنجارهای بین‌المللی را به هم ریخته، تا چه میزان می‌تواند پر پیامد باشد.

آمریکا باید تصمیم بگیرد

وی در واکنش به ادعاهای روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر خواسته‌های غیرمعمول ایران و آینده مذاکرات و سفر مقام قطری به واشنگتن گفت: کدام دولت؟ باش تا صبح دولتت بدمد. نکته‌ای که گفته شاید در نظر آنان منطقی این است ایران از پیگیری حقوق مردم صرف نظر کند، آن وقت ایرانی‌ها منطقی هستند!

کجا خواسته ایران غیرمنطقی است که آمریکا باید محاصره و آنچه که تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی نامیدند، متوقف کند. کجا پایان جنگ غیرمنطقی است! غیرمنطقی و مضحک حمله آمریکا به ایران در وسط مذاکره است، این جنایتکارانه بود. اینکه در حین مذاکرات دوبار به کشوری حمله کنید منطقی است؟ کجای اقدام امریکا منطقی بود.

درباره مذاکرات طرح ۲ روزه ایران که نشان دهنده اوج حسن نیت است روی میز است. منطقی‌تر از طرح ایران را می‌توان پیدا کرد؟ طرح ایران کماکان به عنوان منطقی‌ترین طرح روی میز است و موجب بازگشت امنیت به خلیج فارس خواهد شد. آمریکا باید تصمیم بگیرد.

فشارها هر چقدر سنگین باشد نباید پیوندهای ایران و عراق را مخدوش کند

بقائی درباره اخباری مبنی بر سفر هیات عراقی به ایران و اظهارات وزیر خارجه عراق گفت: اینکه رفت و آمدها صورت بگیرد امری عادی است، در سطوح مختلف هیات‌ها رفت و آمد می‌کنند.

در خصوص فشارها به عراق قبلا عرض کردم فشارها هر چقدر سنگین باشد نباید پیوندهای ایران و عراق را مخدوش کند. دو کشور برای همیشه همسایه خواهند بود و دیگران می‌روند و می‌آیند ولی ما باید زندگی کنیم. عراقی‌ها فراموش نکردند که آمریکا این کشور را مورد حمله قرار داد و وقتی تحت تحریم سنگین بودند این ایران بود که به عنوان یار عراق آینده‌نگری کرد و وقعی به فشارها نگذاشت.

اطمینان دارم که بر اساس گفتگوها حتما مصالح جمعی کشورهای منطقه بر هر فشار و‌تهدیدی فائق می‌آید.

اعتراف مقامات آمریکا درباره علت رویگرانی مردم این کشور از هیات حاکمه

وی درباره فاصله کاخ سفید و مردم آمریکا گفت: در انتخابات، مردم آمریکا پیامشان را دادند و مقامات آمریکا اعتراف کردند که جنگ علیه ایران و تبعیت از رژیم صهیونیستی عوامل اصلی مردم آمریکا از رویگردانی از هیات حاکمه بود. آنچه که برای ما مهم است منافع خودمان است.

پروژه تریپ نباید باعث تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود

بقائی در پاسخ به تسنیم درباره پروژه تریپ و نشست سه جانبه در ارمنستان گفت: موضع ما بارها تکرار شده است و از رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی استقبال کردیم و تاکید کردیم نباید باعث تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود.

ما موظف هستیم که نگران شرارت نیروهای آمریکایی باشیم. ما نگرانی خودمان را خیلی صریح به ارمنستان اعلام کردیم و به ما اطمینان داده شده که هیچ نیروی نظامی آمریکا مستقر نمی‌شود و شرکت‌های ارمنستانی پروژه را پیگیری می‌کنند، اما ما خیلی هوشیار رصد می‌کنیم و هر کجا که لازم باشد مواضع خودمان را اعلام می‌کنیم.

طرح دروازه آهنین آمریکا سرنوشتش چیزی جز شکست نیست

وی در واکنش به طرح دروازه آهنین آمریکا علیه ایران گفت: اصل این فکر موسوم به دروازه آهنین از طرف آن دسته از نظامیان آمریکایی است که سعی دارند شکست خودشان را توجیه کنند.

شخص فرمانده سنتکام خیلی زود شغلش را عوض می‌کند و بعد از جنایت علیه ایران به تولید پادکست رفته است. ما کارهای قبلی آنان را می‌دانیم و اقدامات اخیرشان سرنوشتش چیزی جز شکست نیست.

تا وقتی آمریکا به اقداماتش ادامه دهد شاهد بازگشت امنیت به تنگه هرمز نخواهیم بود

سخنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: خبرهایی که می‌شنوید روشن است، ما هم پهپادهای دشمن را زنده گیری می‌کنیم و هم آنها را ساقط می‌کنیم. این امر روشن در دفاع از سرزمینمان است.

تنگه هرمز تکلیفش روشن است. تا قبل از ۹ اسفند باز بود و ناامنی در تنگه نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکاست. کشتی‌هایی که می‌خواهند عبور کنند باید با مراجع ذی‌صلاح ایران هماهنگ کنند. کشتی‌هایی که از مسیرهای ناامن عبور می‌کنند با فشار آمریکا، متاسفانه دچار حادثه می‌شوند. مادامی که آمریکا به اقداماتش ادامه دهد، شاهد بازگشت امنیت به این آبراه نخواهیم بود.

طرح ۲ روزه نشانه حسن نیت است

وی درباره جزئیات طرح ۲ روزه ایران گفت: هر آنچه که آمریکا طبق نشست اسلام آباد تفاهم کرده بود، در این طرح است. ما درباره مجموعه مطالباتی صحبت می‌کنیم که هیچ ایرانی نمی‌تواند از آنان بگذرد. آنان یکبار تعهدات را پذیرفتند و اینکه نقض کردند تقصیر ما نیست. باید تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردند رفع شود.

طرح ۲ روزه نشانه حسن نیت است و اگر طرف مقابل اراده داشته باشد ما می‌توانیم طی ۲ روز اقدام کنیم. خواسته‌های ما خیلی روشن است و در تفاهم اسلام آباد وجود دارد. آمریکا باید درباره ادامه برخورد با این وضعیت تصمیم بگیرد.

تعهدی را می‌پذیریم که تامین کننده منافع ایران باشد

بقائی درباره اینکه آیا طرح ۲ روزه قابلیت اجرا دارد یا خیر گفت: توافقی که قابل انجام باشد را یکبار امتحان کردیم، آنان پذیرفتند. ایران با حسن نیت تمام تعهد خودش را اثبات کرد. ما تعهدی را می‌پذیریم که تامین کننده منافع ایران باشد.

موارد مدنظر ما را توضیح دادم و خواسته‌های عجیب نیستند. میانجی‌ها دارند تلاش خودشان را انجام می‌دهند و از مساعی جمیله این‌ها ممنونیم.

روابط ایران و هند

وی درباره روابط ایران و هند و تقویت روابط دو کشور گفت: وزارت خارجه در جریان هر تاسیس جدید در حوزه کنسولگری باید باشد. رابطه ما با هند مهم است و در سال‌های اخیر هم هر دو طرف اهتمام داشتند در همه سطوح روابط را تقویت کنند. فارغ از نام‌ها و عناوین، هند و ایران با تاسی از خویشاوندی فرهنگی مصمم به ادامه روابط هستند.

نمی‌توانیم مانند حالت عادی تعهداتمان در قبال آژانس را اجرا کنیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره خواسته گروسی برای بازدید از تاسیسات ایران گفت: ما تعهدات خودمان در ان‌پی‌تی را تعلیق نکردیم و طرف‌های دیگر شرایطی را تحمیل کردند که اجرای تعهدات را دچار مشکل کرده است.

ما عضو ان‌پی‌تی هستیم و متعهد به تعهداتمان هستیم و همیشه ثابت قدم بوده‌ایم، طرف‌های متجاوز که اجرای ترتیبات پادمان را با مشکل مواجه کردند باید پاسخ دهند. ما با وجود این شرایط نمی‌توانیم مانند حالت عادی تعهدات را اجرا کنیم. بازرسی از بوشهر چند روز قبل انجام شده است و نمایندگی ما در وین در ارتباط حرفه‌ای با آژانس است.

وی در واکنش به ادعای ارائه پیشنهاد هسته‌ای توسط قطر گفت: ما پیشنهاد طرح دو روزه خودمان را دادیم و آن روی میز است.

واکنش به پول پاشی آمریکا برای درز اطلاعات هسته‌ای ایران

بقائی در واکنش به پول پاشی آمریکا برای درز اطلاعات هسته‌ای ایران گفت: سال گذشته اعلام کردند که کل برنامه هسته‌ای ایران را از بین بردند و کماکان اینگونه دست و دلبازانه پول پاشی می‌کنند برای به دست آوردن اطلاعات هسته‌ای ایران.

هدف زنده نگه داشتن دروغی است که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران بیان کردند. سعی دارند با چنین شگردهایی القا کنند که برنامه هسته‌ای ایران همچنان به عنوان مهمترین موضوع امنیتی وجود دارد. بعید است جامعه جهانی فریب چنین القائات را بخورد.

امیدواریم اختلافات بین مقامات اقلیم و دولت مرکزی عراق حل و فصل شود

وی درباره اختلافات مقامات اقلیم کردستان عراق گفت:‌ما امیدواریم که این اختلافات بین طرفین و بین مقامات اقلیم و دولت مرکزی عراق حل و فصل شود. تا جایی که ما می‌دانیم قانون اساسی عراق تکلیف را روشن کرده است.

درگیری بین عربستان و یمن باید با گفتگو حل شود

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اتهامات علیه ایران مبنی بر دخالت در یمن گفت: اگر دخالت ایران معنایش توقف ابراز همدردی و محکوم کردن جنایت و کشتار باشد، ما داریم دخالت می‌کنیم ولی واقع امر این است دخالت نیست، بلکه شما با دلسوزی خواستار توقف حمله و کشتار مردم یمن شوید، این دخالت نیست.

ما همیشه گفته‌ایم درگیری بین عربستان و یمن باید با گفتگو حل شود. لازمه این امر این است که اول حملات متوقف شود و به تمامیت ارضی یمن احترام گذاشته شود. تصاویر حمله به کودکان و زنان یمنی منتشر شده است، و زیرساخت‌های یمن بارها مورد تعرض قرار گرفته است. اینها قابل پذیرش نیست و ما مجدد موضع خودمان را تاکید می‌کنیم.

تجاوز علیه ایران به هیچ وجه مورد پذیرش افکار عمومی دنیا نیست

وی درباره تایید شکست آمریکا در انتخابات اخیر گفت: پیام مردم آمریکا باعث شد تا مواضع مختلف اتخاذ شود. ولی این مهم است که برای همه روشن شد تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به هیچ وجه مورد پذیرش افکار عمومی دنیا نیست. ولی اینکه هیات حاکمه آمریکا چه سمت و سویی را در پیش بگیرند بستگی به این دارد که تا چه اندازه واقع بین باشند.

کره جنوبی متوجه تبعات تجاوزات آمریکا باشد

بقائی در واکنش به تصمیم کره جنوبی مبنی بر اعزام نیرو به تنگه هرمز گفت: بهتر است خودشان را از دخالت دور نگه دارند. رابطه ما با کره جنوبی بر اساس رعایت احترام بوده است و مردم ما انتظار ندارند کشورهای دیگر جز آمریکا و متحدانش که از تجاوز حمایت کردند، خودشان را همدست آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز قرار دهند.

امیدواریم نه کره جنوبی، بلکه همه کشورها متوجه تبعات تجاوزات آمریکا باشند و از تحرکاتی که باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌شود پرهیز کنند.

واکنش به ادعای قصد ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی

وی در واکنش به ادعای قصد ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی گفت: عادت کردن دروغ پشت دروغ بگویند، آنقدر سخیف است که ارزش پاسخگویی ندارد.

ایران به عنوان طرفی که عضو معاهدات منع سلاح جمعی است و قربانی سلاح‌های شیمیایی است که توسط دوستان صدام هدیه شده بود، و همچنین کشوری که صاحب اصول است و معتقد به مبانی ارزشی است به هیچ عنوان مرتکب اعمالی نمی‌شود که صرفا به رژیم صهیومیستی و آمریکا منتسب است.

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منبع: تسنیم



