||09:43
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسقف درآمد برای دریافت کالابرگ چقدر است؟
3684بازدید
۱

جایزه ۲۰ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات هسته‌ای ایران

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار در نظر گرفته است.

کد خبر: 4200242تاریخ انتشار: 3684 بازدید۱

ilna۱-۱۸۶۲۴۵۹

به گزارش تابناک؛ برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار به همراه امکان فراهم کردن ترتیبات اسکان مجدد ارائه می‌دهد. 

بر اساس این بیانیه، اطلاعات مورد درخواست شامل داده‌هایی درباره تأسیسات، تجهیزات و افراد مرتبط با این برنامه، از جمله فعالان حوزه علمی، و همچنین هرگونه عملیات مربوط به انتقال این موارد است. 

برنامه «پاداش برای عدالت» در ادامه با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که ایران اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند و با تکرار برخی ادعاها افزود که این کشور تنها یک گام فنی با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. 

در این بیانیه همچنین آمده است که ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا چنین سطح بالایی غنی‌سازی می‌کند و کارشناسان برآورد می‌کنند این مقدار اورانیوم در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند برای تولید چند سلاح هسته‌ای کافی باشد. 

برنامه «پاداش برای عدالت» در پایان، بدون اشاره به سیاسی‌کاری‌های آژانس و بدعهدی‌های آمریکا، مدعی شد که پایبند نبودن ایران به تعهدات پادمانی خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موجب شده است این نهاد امکان تداوم آگاهی و نظارت بر میزان تولید و ذخایر ایران از اقلام حیاتی، از جمله سانتریفیوژها، را از دست بدهد.

 منع: ایلنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکابرنامه هسته ای ایران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۷:۵۸

عملا داره میگه بازرس های آژانس جاسوس ما هستند

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.