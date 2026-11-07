به گزارش تابناک؛ برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، پاداشی تا سقف ۲۰ میلیون دلار به همراه امکان فراهم کردن ترتیبات اسکان مجدد ارائه می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، اطلاعات مورد درخواست شامل داده‌هایی درباره تأسیسات، تجهیزات و افراد مرتبط با این برنامه، از جمله فعالان حوزه علمی، و همچنین هرگونه عملیات مربوط به انتقال این موارد است.

برنامه «پاداش برای عدالت» در ادامه با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که ایران اورانیوم را تا سطح خلوص ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند و با تکرار برخی ادعاها افزود که این کشور تنها یک گام فنی با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است که ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که اورانیوم را تا چنین سطح بالایی غنی‌سازی می‌کند و کارشناسان برآورد می‌کنند این مقدار اورانیوم در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند برای تولید چند سلاح هسته‌ای کافی باشد.

برنامه «پاداش برای عدالت» در پایان، بدون اشاره به سیاسی‌کاری‌های آژانس و بدعهدی‌های آمریکا، مدعی شد که پایبند نبودن ایران به تعهدات پادمانی خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موجب شده است این نهاد امکان تداوم آگاهی و نظارت بر میزان تولید و ذخایر ایران از اقلام حیاتی، از جمله سانتریفیوژها، را از دست بدهد.

منع: ایلنا