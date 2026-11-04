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تحریم‌های جدید دولت ترامپ علیه ایران پس از شکست انتخاباتی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تداوم اقدامات خصمانه خود، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال کرد.

کد خبر: 100000639تاریخ انتشار: 858 بازدید۰

خزانه‌داری آمریکا
به گزارش تابناک، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ۶ فرد و ۱۰ شرکت دیگر را در فهرست تحریم‌های ضدایرانی قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه افزود: «همچنین، یک شرکت خدمات زمینی فرودگاهی مستقر در ترکیه نیز به دلیل همکاری با شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.»

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برچسب ها

آمریکاایرانانتخابات کنگرهتحریمخزانه داری آمریکاتحریم های جدیددولت ترامپ

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