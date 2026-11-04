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تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه ایران پس از شکست انتخاباتی
وزارت خزانهداری آمریکا در تداوم اقدامات خصمانه خود، تحریمهای تازهای را علیه ایران اعمال کرد.
به گزارش تابناک، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نام ۶ فرد و ۱۰ شرکت دیگر را در فهرست تحریمهای ضدایرانی قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه افزود: «همچنین، یک شرکت خدمات زمینی فرودگاهی مستقر در ترکیه نیز به دلیل همکاری با شرکتهای هواپیمایی تحریمشده ایران در فهرست تحریمها قرار گرفت.»
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