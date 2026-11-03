ادعاهای ونس درباره ایران در آستانه انتخابات آمریکا

به گزارش تابناک؛ جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه در حالی که محاصره و تجاوز ظالمانه کشورش منجر به تحمیل هزینه اقتصادی بر کشور شده است، گفت: من علاقه شدید ایرانی‌ها به حاکمیت و بازسازی اقتصادشان را حس کردم. به نظرم مسیری برای توافق وجود دارد، اما مشروط به تعهد ایران به عدم بازسازی برنامه هسته‌ای است.



معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: ما برای ازسرگیری حملات علیه ایران ضرب‌الاجل تعیین نکرده‌ایم.



ونس ادعا کرد: مذاکرات خوبی با ایرانی‌ها داشتیم و من حدود یک ساعت پیش با رئیس جمهور ترامپ در خصوص این موضوع صحبت کردم.



وی در عین حال گفت: گزینه‌های نظامی و غیرنظامی همچنان روی میز است، اما مطمئناً پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. این در حالی است که به رغم لفاظی‌های جنگ‌طلبانه اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال ازسرگیری حملات متجاوزانه علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور، مقامات ایران طبق دستور مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که ایران برای پاسخ موثر، ‌ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تجاوزگری و همدستی با آن آماده است.



جی. دی. ونس ادعا کرد: من نسبت به احتمال دستیابی به توافق با ایران خوشبین هستم. ما با ایران پیشرفت‌هایی داشته‌ایم و خواهیم دید که آیا می‌توانیم به دستاوردهای بیشتری دست یابیم یا خیر.



به گزارش الجزیره، معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه جوسازیهای دولت آمریکا علیه ایران گفت: هدف ما نابودی برنامه هسته‌ای ایران و اطمینان از عدم بازسازی آن است.



این ادعاهای ونس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد، مطرح گردید.

منبع: ایسنا