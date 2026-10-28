نامه معاون ترامپ به محسن رضایی

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد: «جی دی ونس معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دستور ترامپ نامه‌ای به محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی ایران ارسال کرده است.»

وال استریت ژورنال اظهار داشت: «هدف از این ابتکار، جلوگیری از احتمال حمله جدید آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است که هفته آینده برگزار می‌شود.»

این روزنامه آمریکایی ادعا کرد: «محور اصلی بحث‌ها بر ایجاد یک چارچوب مذاکراتی متمرکز شده است (به جای ارائه یک پیشنهاد صلح ملموس)؛ به طوری که واشنگتن خواستار امتیازدهی در حوزه انرژی هسته‌ای است، در حالی که تهران نیز به دنبال کاهش فوری تحریم‌های اقتصادی می‌باشد.»

وال استریت ژورنال گزارش داد: «ونس تماس‌هایی با دبیر شورای امنیت ملی ایران برای احیای مذاکرات برقرار خواهد کرد.»