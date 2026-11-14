به جای محدود کردن سفرهای مردم، امکان انتقال سهمیه سوخت را فراهم کنید

دولت با فراهم کردن امکان انتقال سهمیه بنزین میان شهروندان، به جای تکیه صرف بر محدودیت، زمینه مشارکت مردم در مدیریت مصرف سوخت را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار تابناک، حسن شاهرخی، از مدیران باسابقه در صنایع سنگین و انرژی‌بر کشور، در واکنش به اظهارات اخیر سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت در برخی جایگاه‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی مردم برای سفرهای خود، اظهار کرد: کشور در زمینه تأمین سوخت با مشکلاتی مواجه است، اما پرسش اینجاست که آیا وظیفه نهادهای مسئول صرفاً اعلام محدودیت‌هاست یا باید برای حل مشکلات، راهکارهای عملی و خلاقانه ارائه کنند؟

وی افزود: وقتی از مردم خواسته می‌شود سهمیه بنزین خود را برای سفر ذخیره کنند، می‌توان یک گام جلوتر رفت و این امکان را فراهم کرد که افراد سهمیه مصرف‌نشده خود را به دیگران انتقال دهند. به این ترتیب، شهروندان برای تأمین نیازهای متفاوت خود از انعطاف بیشتری برخوردار خواهند شد.

شاهرخی در تشریح این پیشنهاد گفت: همان‌طور که امروز می‌توان پول را به‌سادگی از حسابی به حساب دیگر منتقل کرد، می‌توان بستری فراهم کرد که شهروندان نیز سهمیه سوخت خود را به یکدیگر انتقال دهند. در این مدل، فردی که از تمام سهمیه خود استفاده نمی‌کند، می‌تواند بخشی از آن را با دریافت وجه یا به‌صورت رایگان به دیگری منتقل کند، بدون آنکه سهمیه جدیدی به مجموع سهمیه‌های تخصیص‌یافته اضافه شود.

وی با اشاره به آثار اقتصادی این سازوکار افزود: اگر کاهش مصرف برای شهروندان منفعت ملموسی داشته باشد، می‌توان انتظار داشت انگیزه بیشتری برای صرفه‌جویی ایجاد شود. البته میزان تأثیر چنین طرحی بر مصرف واقعی سوخت باید بررسی شود، اما دست‌کم می‌تواند امکان استفاده انعطاف‌پذیرتر از سهمیه‌های موجود را فراهم کند.

مدیرعامل اسبق منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع کشور اظهار کرد: شرایط جنگ اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خلاقیت است. مدیریت منابع محدود نباید صرفاً به معنای تحمیل محدودیت به مردم باشد. تجربه نشان داده است که تصمیمات محدودکننده، اگر بدون فراهم کردن زمینه همکاری شهروندان اتخاذ شوند، می‌توانند نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی را افزایش دهند.

شاهرخی با اشاره به امکان اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه سوخت گفت: قرار نیست هر ایده‌ای بدون بررسی کارشناسی در سراسر کشور اجرا شود. می‌توان این طرح را با استفاده از زیرساخت‌های موجود، تعیین سقف انتقال و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی، ابتدا در چند استان آزمایش کرد و پس از ارزیابی نتایج، درباره گسترش آن تصمیم گرفت.

وی افزود: طراحی این سازوکار باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن سهولت استفاده برای مردم، امکان سوءاستفاده و واسطه‌گری به حداقل برسد. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و ثبت و رهگیری تراکنش‌ها می‌تواند از جمله موضوعاتی باشد که در بررسی فنی طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.

شاهرخی همچنین تشکیل اتاق فکری متشکل از متخصصان و نمایندگان مردم را ضروری دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، پیش از اتخاذ تصمیماتی که بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد، راهکارهای جایگزین را بررسی کند و با شفاف‌سازی مبانی تصمیمات، زمینه اعتماد و همراهی بیشتر مردم را فراهم سازد.

وی در پایان خطاب به رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی گفت: هنوز برای پیگیری راهکارهای مشارکتی دیر نشده است. سازمان بهینه‌سازی می‌تواند به جای آنکه صرفاً مدیریت‌کننده محدودیت‌ها باشد، به بسترساز همکاری ملی برای حل مشکلات انرژی کشور تبدیل شود.