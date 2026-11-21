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استاد ممتاز فیزیک دانشگاه شریف درگذشت
مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و دارنده نشان درجه یک دانش، درگذشت.
به گزارش تابناک؛ دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک ایران، دار فانی را وداع گفت.
این استاد برجسته علمی و دارنده نشان درجه یک دانش، در جوار رحمت الهی آرام گرفت.
جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این استاد فقید، متعاقباً از سوی خانواده وی اعلام خواهد شد.
خبرگزاری مهر درگذشت این شخصیت برجسته علمی را به خانواده محترم، دانشگاه صنعتی شریف، شاگردان، همکاران و جامعه علمی و دانشگاهی تسلیت میگوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارد.
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