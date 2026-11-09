اعلام زمان تشییع کوروش زارعی

جزئیات مراسم وداع با کوروش زارعی اعلام شد؛ هنرمندان و علاقه‌مندان به این هنرمند فقید، سه‌شنبه در حوزه هنری با او وداع می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری با اعلام زمان برنامه مراسم وداع با پیکر زنده‌یاد کوروش زارعی گفت: مراسم بدرقه پیکر این هنرمند فقید، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ ساعت ۹: ۳۰ صبح با حضور هنرمندان، دوستان، همکاران و خانواده او در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته باقری، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم یادبود این هنرمند فقید، روز یکشنبه هفته آینده مورخ ۲۴ آبان ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در مسجد شهید آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات مراسم تشییع، خاکسپاری و یادبود متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: ایسنا