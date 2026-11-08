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کوروش زارعی درگذشت

کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره‌های باسابقه هنرهای نمایشی #حوزه_هنری، درگذشت.

کد خبر: 4200633تاریخ انتشار: 2448 بازدید۰

کوروش زارعی
به گزارش تابناک، کوروش زارعی، هنرمند متعهد و شناخته‌شده عرصه هنرهای نمایشی، پس از سال‌ها فعالیت در زمینه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی، دار فانی را وداع گفت.

زارعی از هنرمندان اثرگذار تئاتر کشور بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت #مرکز_هنرهای_نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوران نقش مهمی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.

توسعه و حمایت از جریان تئاتر بچه‌های مسجد، برگزاری رویدادهای نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آیینی و مقاومت، بخشی از فعالیت‌های ماندگار او در دوران حضورش در حوزه هنری است.

او همچنین در مقام بازیگر در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی حضور داشت و بازی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» در نقش «لاوی» ، از جمله نقش‌های شناخته‌شده او به شمار می‌رود.

تابناک، درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده، دوستان، همکاران و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارد.

منبع: حوزه هنری

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کارگردانتئاترکارگردان تئاترهنرمند پیشکسوتکوروش زارعی

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