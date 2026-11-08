انتخابات اخیر آمریکا را نمی‌توان صرفا در چارچوب رقابت‌های حزبی و جابجایی قدرت میان جریان‌های سیاسی این کشور تحلیل کرد. بخشی از پیام این انتخابات، بازتاب نارضایتی افکار عمومی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ و هزینه‌هایی است که این سیاست‌ها بر زندگی شهروندان آمریکایی تحمیل کرده است؛ هزینه‌هایی که به‌ تدریج از میدان نبرد فراتر رفت و به اقتصاد و فضای اجتماعی آمریکا نیز کشیده شد.

در ارزیابی نتایج انتخابات اخیر آمریکا، این نتیجه نوعی «نه» به جنگ و سیاست‌های دونالد ترامپ بود. پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به تلفات نظامی و کشته شدن سربازان آمریکایی محدود نماند، بلکه آثار اقتصادی آن نیز زندگی مردم آمریکا را تحت فشار قرار داد و زمینه‌ساز افزایش نارضایتی عمومی شد.

این نارضایتی، در اعتراضات اجتماعی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز نمود پیدا کرد. حرکت‌های اعتراضی در اروپا، از جمله اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه و تحولاتی از این دست نیز نشانه‌ای از مخالفت افکار عمومی با جنگ و سیاست‌های ترامپ است.

یکی از نکات مهم، پیوند میان تحولات نظامی و پیامدهای سیاسی جنگ است. در این چارچوب، جنگی که با محاسبات نظامی آغاز می‌شود، لزوما در همان میدان باقی نمی‌ماند و می‌تواند به مسئله‌ای تعیین‌کننده در سیاست داخلی کشور آغازکننده جنگ تبدیل شود.

بخشی از ناکامی آمریکا و پیامدهای سیاسی آن به تحولات تنگه هرمز مرتبط است. جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هوشمندانه در این آبراه راهبردی، شرایطی ایجاد کرد که هزینه‌های جنگ برای آمریکا افزایش یافت و این مسئله در شکست انتخاباتی جریان حامی ترامپ نیز اثرگذار بود.

تنگه هرمز، صرفا یک گذرگاه جغرافیایی نیست؛ بلکه نقطه‌ای راهبردی است که تحولات آن می‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی فراتر از منطقه داشته باشد. از همین منظر، مدیریت تحولات این تنگه و پیامدهای آن، به یکی از عوامل افزایش فشار بر دولت آمریکا تبدیل شده است.

آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که تصمیم به جنگ، برای آمریکا، بدون هزینه نخواهد بود. فشار اقتصادی بر شهروندان، افزایش نارضایتی اجتماعی و شکل‌گیری اعتراضات، می‌تواند حمایت عمومی از سیاست‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهای آن در عرصه انتخابات نمایان شود.

بر این اساس، نتیجه انتخابات اخیر آمریکا را باید فراتر از یک رقابت سیاسی معمول دید؛ نتیجه‌ای که بخشی از آن بازتاب مخالفت جامعه آمریکا با جنگ و سیاست‌های ترامپ است. در این نگاه، تحولات تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های تقابل با ایران نیز در شکل‌گیری این نارضایتی و تغییر فضای سیاسی آمریکا نقش داشته است.

در نهایت، تجربه این تقابل نشان می‌دهد که پیامدهای یک جنگ تنها با محاسبه توان نظامی طرفین قابل سنجش نیست؛ افکار عمومی، اقتصاد و معادلات سیاسی داخلی نیز می‌توانند به همان اندازه در سرنوشت آن نقش‌آفرین باشند.