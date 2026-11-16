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آغاز نشست دوجانبه عراقچی و وزیر خارجه پاکستان
سید عباس عراقچی و سناتور محمد اسحاق دار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه نشست اعضای سازمان اکو در اسلامآباد دیدار کردند.
به گزارش تابناک، نشست دوجانبه وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از جلسه مشترک روسای هیاتهای شرکت کننده در سی امین جلسه وزرای خارجه اکو با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان انجام میشود.
عراقچی و اسحاق دار در ابتدای این دیدار از مواضع یکدیگر در حمایت از تقویت روابط دوجانبه ایران و پاکستان قدردانی کردند.
منبع: ایرنا
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