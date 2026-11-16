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آغاز نشست دوجانبه عراقچی و وزیر خارجه پاکستان

سید عباس عراقچی و سناتور محمد اسحاق دار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حاشیه نشست اعضای سازمان اکو در اسلام‌آباد دیدار کردند.

کد خبر: 4202291تاریخ انتشار: 270 بازدید

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به گزارش تابناک، نشست دوجانبه وزرای خارجه ایران و پاکستان پس از جلسه مشترک روسای هیات‌های شرکت کننده در سی امین جلسه وزرای خارجه اکو با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان انجام می‌شود.

عراقچی و اسحاق دار در ابتدای این دیدار از مواضع یکدیگر در حمایت از تقویت روابط دوجانبه ایران و پاکستان قدردانی کردند.

منبع: ایرنا

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برچسب ها

عباس عراقچیوزیر خارجه پاکستانمحمد اسحاق داروزرای خارجه اکو

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