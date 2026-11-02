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جزییات دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ترکمنستان

وزیر امور خارجه، در آغاز سفر به ترکمنستان با بردی‌محمداف رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

کد خبر: 100000228تاریخ انتشار: 1224 بازدید

عراقچیبه گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در آغاز سفر به ترکمنستان با بردی‌محمداف رئیس‌جمهور این کشور دیدار و در خصوص مهمترین موضوعات دوجانبه سیاسی و اقتصادی فیمابین گفت‌وگو کرد.

طرفین در این ملاقات با اشاره به سابقه روابط دوستانه و پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، بر ضرورت گسترش این روابط تأکید کردند.

عراقچی در ادامه سفر خود به عشق‌آباد با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، ضمن تأکید بر سیاست همسایگی در راهبرد روابط خارجی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی را حائز اهمیت خواند.

وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت سفر هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و در چارچوب‌های دوجانبه و بین‌المللی با ایران تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان و هیأت همراه شامگاه دوشنیه عشق آباد را به مقصد تهران ترک کردند.

منبع: وزارت امور خارجه

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برچسب ها

وزیر امور خارجهترکمنستانعباس عراقچیرئیس جمهور ترکمنستانسردار بردی محمداف

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نظرات بینندگان

امید۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۰:۲۹

الان توی این وضعیت جنگی بحرانی وقت ملاقات با ترکمن‌ها ست؟؟؟؟؟؟

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