نماینده رئیس‌جمهور به همراه معاون سیاسی وزیر کشور با خانواده‌های داغدار واژگونی اتوبوس آبدانان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش تابناک؛ صبح امروز جمعه سید محمدمهدی طباطبایی نماینده رئیس‌جمهور، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، به همراه احمد کرمی استاندار ایلام با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران در بخش کلات‌مورموری آبدانان دیدار و دلجویی کردند.





منبع: مهر