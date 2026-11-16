این گزارش، خلاصه‌ای از مقاله «حساب اجاره‌ای و خطرهای واگذاری هویت مالی» است که به بررسی شیوه‌های سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، پیامدهای حقوقی و راهکارهای پیشگیری از آن می‌پردازد. برای مطالعه نسخه کامل گزارش، به مقاله اصلی مراجعه کنید.

در اقتصاد دیجیتال، حساب بانکی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعاملات مالی روزمره تبدیل شده است. با این حال، واگذاری حساب یا کارت بانکی به دیگران می‌تواند زمینه سوءاستفاده مالی و درگیری ناخواسته افراد در فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم کند. حساب اجاره‌ای یکی از روش‌هایی است که در آن، فرد در ازای دریافت مبلغی مشخص یا سهمی از تراکنش‌ها، کارت بانکی، اطلاعات حساب یا دسترسی به اپلیکیشن بانکی خود را در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد.

حساب بانکی نباید به ابزار فعالیت دیگران تبدیل شود

حساب اجاره‌ای لزوما با ارائه کارت بانکی به دیگران آغاز نمی‌شود. گاهی در اختیار گذاشتن رمزهای بانکی، کدهای تأیید یا اطلاعات ورود به اپلیکیشن بانکی برای انجام تراکنش کافی است. در مواردی نیز فرد از صاحب حساب می‌خواهد پولی را دریافت و به حساب دیگری منتقل کند یا با حساب خود برای او خرید انجام دهد.

کلاهبرداران از این روش برای پنهان کردن هویت عوامل اصلی فعالیت‌های غیرقانونی و دشوار کردن ردیابی مسیر وجوه استفاده می‌کنند. به این ترتیب، پول ممکن است از چندین حساب متعلق به افراد مختلف عبور کند تا ارتباط میان منبع اولیه و مقصد نهایی آن مشخص نباشد. حساب‌های اجاره‌ای در چنین شرایطی به واسطه‌ای برای جابه‌جایی وجوه حاصل از پول‌شویی، کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ تبدیل می‌شوند.

مسئولیت تراکنش‌ها با صاحب حساب است

یکی از تصورات نادرست درباره حساب‌های اجاره‌ای این است که چون صاحب حساب از پول استفاده نکرده یا از منشأ آن اطلاعی نداشته، مسئولیتی در قبال تراکنش‌ها نخواهد داشت. در حالی که واگذاری حساب و دسترسی بانکی می‌تواند فرد را ناچار به پاسخگویی درباره واریزها و برداشت‌های انجام‌شده کند.

تمامی تراکنش‌های بانکی در سوابق حساب ثبت می‌شوند و اطلاعات هویتی صاحب حساب نیز قابل شناسایی است. بنابراین، در صورت ورود وجوه با منشأ نامشخص یا جابه‌جایی پول‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی، ردگیری تراکنش‌ها به صاحب حساب منتهی می‌شود. بی‌اطلاعی فرد از ماهیت فعالیت‌ها نیز لزوما مانع پیگیری‌های قانونی و قضایی نخواهد بود. همچنین شناسایی تراکنش‌های غیرعادی می‌تواند به محدودیت دسترسی به حساب و ایجاد مشکلات بانکی منجر شود.

مرز میان کمک مالی و واگذاری مسئولیت

درخواست برای اجاره حساب همیشه با ظاهری غیرمتعارف مطرح نمی‌شود. گاهی فردی ادعا می‌کند تنها برای چند ساعت به حساب نیاز دارد، گاهی از دریافت چند تراکنش ساده در ازای کارمزد صحبت می‌کند و گاهی نیز با تکیه بر اعتماد و آشنایی، از شخص مقابل می‌خواهد کارت یا رمزهای بانکی خود را در اختیارش قرار دهد.

در شبکه‌های اجتماعی نیز نمونه‌هایی از خریدوفروش یا اجاره حساب‌های بانکی دیده می‌شود. برخی کاربران با انتشار آگهی از تمایل خود به خرید حساب خبر می‌دهند و در مقابل، افرادی حاضرند حساب خود را در ازای دریافت مبلغی مشخص واگذار کنند. این درخواست‌ها حتی با توافق طرفین و دریافت وجه، خطر سوءاستفاده از هویت مالی صاحب حساب را از بین نمی‌برند.

چگونه از حساب بانکی محافظت کنیم؟

برای پیشگیری از این نوع سوءاستفاده، کنترل حساب بانکی باید همواره در اختیار صاحب آن باقی بماند. کارت بانکی، رمزها، کدهای یک‌بارمصرف، اطلاعات ورود به اپلیکیشن بانکی و سیم‌کارت متصل به حساب، نباید در اختیار دیگران قرار بگیرند. همچنین نباید بدون اطلاع از منشأ و مقصد پول، به درخواست اشخاص دیگر وجهی دریافت یا منتقل کرد.

اگر فردی پیش‌تر دسترسی حساب خود را در اختیار دیگری قرار داده یا متوجه تراکنش‌های ناشناس شده است، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن دسترسی‌های غیرمجاز را قطع کند، رمزهای بانکی را تغییر دهد و گردش حساب خود را بررسی کند. نگهداری پیام‌ها و رسیدهای بانکی نیز برای پیگیری موضوع اهمیت دارد. در صورت مشاهده فعالیت مشکوک، لازم است موضوع از طریق کانال‌های رسمی بانک و مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

در نهایت، حساب بانکی بخشی از هویت مالی هر فرد است و واگذاری آن به دیگران به معنای واگذاری کنترل این هویت خواهد بود. هیچ وعده درآمد آسان یا کارمزدی نمی‌تواند توجیه مناسبی برای پذیرش چنین ریسکی باشد.

برای آشنایی بیشتر با ابعاد سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، پیامدهای واگذاری اطلاعات و دسترسی‌های بانکی و راهکارهای محافظت از هویت مالی، می‌توانید گزارش کامل حساب اجاره‌ای را مطالعه کنید.