تاکید بر حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی کاربران

نام کاربری، رمز عبور، کدهای امنیتی چهار رقمی و اطلاعات کارت بانکی، کلید امنیت حساب شما هستند؛ این اطلاعات را هرگز در اختیار دیگران قرار ندهید.

امنیت حساب‌های بانکی نه‌تنها به انتخاب رمزهای عبور قوی و رعایت نکات امنیتی در فضای دیجیتال وابسته است، بلکه هوشیاری در برابر تماس‌های مشکوک و خودداری از افشای اطلاعات بانکی را نیز شامل می‌شود. گاهی یک تماس تلفنی که در ظاهر کاملاً عادی و معتبر به نظر می‌رسد، می‌تواند مقدمه‌ای برای سوءاستفاده از اطلاعات بانکی و دسترسی به دارایی افراد باشد. کلاهبرداران با ترفندهای مختلف و معرفی خود به‌عنوان نماینده بانک یا یک مجموعه معتبر، تلاش می‌کنند اعتماد افراد را جلب کرده و آن‌ها را به افشای اطلاعات محرمانه‌شان ترغیب کنند. آگاهی از این شیوه‌های فریبکارانه و شناخت اطلاعاتی که نباید در اختیار دیگران قرار داد، نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های بانکی دارد.

به‌عنوان مثال ممکن است فرد کلاهبردار در یک مکالمه تلفنی، خود را پشتیبان بلو معرفی کند و با ادعای حل مشکل حساب یا کارت از کاربر بخواهد نام کاربری، رمز عبور و کد امنیتی چهار رقمی (که از طریق پیامک ارسال می‌شود) را برای او بخواند. هدف اصلی شخص فریبکار از این درخواست، دریافت اطلاعات محرمانه و ورود به حساب بانکی کاربر است.

پشتیبانان بلو هرگز اطلاعات محرمانه ورود به حساب یا اطلاعات بلوکارت کاربران را از طریق تماس تلفنی درخواست نمی‌کنند. بنابراین، هرگز نباید اطلاعات محرمانه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار دهید. خواندن یک کد چندرقمی برای فردی ناشناس ممکن است در ظاهر اقدامی ساده باشد، اما همین اطلاعات می‌تواند به ابزاری برای دسترسی غیرمجاز به حساب و برداشت دارایی‌ تبدیل شود.

اطلاعات حساس بانکی تنها به رمز کارت یا کدهای پیامکی محدود نیست. نام کاربری و رمز عبور، کدهای امنیتی چهاررقمی، پیامک‌های دریافتی از بلو، رمز پویای و اطلاعات درج‌شده روی بلوکارت، محرمانه و برای استفاده شخصی شما هستند. بنابراین نباید از طریق تماس تلفنی، پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا هر روش دیگری برای افراد ناشناس ارسال شوند.

در مواجهه با چنین تماس‌هایی، مهم است که تحت تأثیر اصرار، ایجاد نگرانی، وعده حل فوری مشکل یا واریز هدیه قرار نگیرید. اگر فردی از شما چنین درخواستی داشت، تماس را پایان دهید و از طریق مسیرهای رسمی و شناخته‌شده، موضوع را پیگیری کنید.

به خاطر داشته باشید که حفظ امنیت حساب بانکی، پیش از هر چیز به محافظت از اطلاعات محرمانه شما وابسته است. هیچ تماس یا درخواست ظاهراً رسمی، مجوزی برای افشای رمزها و کدهای امنیتی شما نیست. با حفظ محرمانگی این اطلاعات و توجه به نشانه‌های کلاهبرداری، می‌توانید از دسترسی غیرمجاز به حساب و دارایی‌های خود جلوگیری کنید.



