با رشد فناوری‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاری در بستر پلتفرم‌های آنلاین بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در کنار این فرصت‌ها، فعالیت‌های سودجویانه‌ای نیز شکل گرفته که در آن کلاهبرداران با وعده پرداخت سودهای بالا و منظم، افراد را به دام طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی می‌اندازند. این افراد پس از جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، علاوه بر سوءاستفاده از سرمایه آن‌ها، ممکن است از حساب‌های بانکی‌شان برای انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند.

وعده‌هایی مانند سود ثابت و بدون ریسک، در پلتفرم‌های ناشناس، می‌تواند نشانه‌ای از یک طرح کلاهبرداری باشد. در چنین مواردی، افراد با امید کسب سودهای نجومی، مبالغی را به حساب‌ها یا کیف‌پول‌های معرفی‌شده واریز می‌کنند؛ در حالی که ممکن است سرمایه آن‌ها هرگز وارد هیچ فعالیت سرمایه‌گذاری واقعی نشود.

تله‌ای برای سرقت دارایی

یکی از روش‌های کلاهبرداری در بازار رمزارز، تبلیغ استراتژی‌های اختصاصی سرمایه‌گذاری، سیگنال‌های تضمینی خریدوفروش یا ربات‌های معاملاتی سودده است. گردانندگان این طرح‌ها در کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی ادعا می‌کنند به روش‌هایی دست یافته‌اند که می‌تواند در مدت کوتاهی سود قابل‌توجهی ایجاد کند. اما برای استفاده از این خدمات، از کاربران می‌خواهند رمزارزهای خود را به یک صرافی مشخص یا کیف‌پول واسط واریز کنند.

نکته مهم این است که در برخی از این موارد، صرافی یا وب‌سایت معرفی‌شده، یک پلتفرم جعلی و تحت کنترل خود کلاهبرداران است و هیچ فعالیت معاملاتی واقعی در آن انجام نمی‌شود. این سایت‌ها ممکن است ظاهری شبیه به صرافی‌های معتبر داشته باشند و حتی موجودی و سودهای ساختگی را به کاربران نمایش دهند تا اعتماد آن‌ها جلب شود. اما پس از واریز وجه، دارایی کاربر در اختیار شخص سودجو قرار می‌گیرد و امکان برداشت آن به‌طور کامل از بین برود.

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یکی از دلایل دشواری بازگرداندن این دارایی‌ها، ماهیت تراکنش‌های رمزارزی است. انتقال رمزارز در شبکه بلاک‌چین، پس از تأیید و ثبت نهایی، معمولاً برگشت‌پذیر نیست و برخلاف برخی تراکنش‌های بانکی، امکان لغو یک‌طرفه آن وجود ندارد. بنابراین، اگر کاربر دارایی خود را به آدرس کیف‌پول کلاهبردار منتقل کند، نمی‌تواند صرفاً با مراجعه به شبکه بلاک‌چین درخواست بازگشت وجه بدهد. در چنین شرایطی، بازپس‌گیری دارایی به شناسایی کلاهبرداران و پیگیری از مسیرهای قانونی بستگی دارد.

وعده سود ماهانه و سوءاستفاده از حساب بانکی

کلاهبرداران گاهی با این بهانه که قصد سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز را دارند، از افراد درخواست دریافت سرمایه می‌کنند و در مقابل، وعده می‌دهند که سودی مشخص و ثابت را به‌صورت ماهانه به حساب آن‌ها واریز کنند. این وعده‌ها معمولاً با هدف جلب اعتماد افراد و ترغیب آن‌ها به واگذاری پولشان مطرح می‌شود.

اما این وعده‌ها نه پشتوانه قابل‌اعتمادی دارند و نه لزوماً به سرمایه‌گذاری واقعی منجر می‌شوند. در برخی از این طرح‌ها کلاهبردار از کاربر می‌خواهد حساب بانکی خود را برای دریافت سودهای ادعایی در اختیار او قرار دهد. کاربر با این تصور که حسابش صرفاً برای دریافت سود استفاده می‌شود، اطلاعات محرمانه یا دسترسی بانکی خود (اطلاعاتی مثل نام کاربری، رمز عبور و کدهای یکتا) را در اختیار فرد ناشناس قرار می‌دهد؛ غافل از اینکه ممکن است حساب او به واسطه‌ای برای انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شود.

این روش یکی از مصادیق سوءاستفاده از حساب دیگران است که به آن «حساب اجاره‌ای» گفته می‌شود. کلاهبرداران با استفاده از حساب بانکی افراد دیگر، وجوه حاصل از کلاهبرداری یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی را جابه‌جا می‌کنند و از این طریق، مسیر انتقال پول را پنهان می‌کنند. در چنین شرایطی، صاحب حساب ممکن است بدون آگاهی از منشأ وجوه، در فرایند پول‌شویی نقش پیدا کند.

در همین راستا، بلو صفحه‌ای اختصاصی طراحی کرده تا کاربران را با روش‌های مختلف کلاهبرداری و شیوه‌هایی که ممکن است امنیت حساب بانکی را به خطر بیندازد، آشنا کند. مطالعه این صفحه توصیه می‌شود؛ چراکه آگاهی از شگردهای کلاهبرداران و شناخت موقعیت‌های پرخطر، اولین قدم برای محافظت از حساب بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.

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حساب اجاره‌ای؛ مسئولیتی فراتر از یک وعده سود

در اختیار گذاشتن حساب و کارت بانکی، اطلاعات ورود یا دسترسی به اپلیکیشن بانکی برای افراد ناشناس، حتی با تصور دریافت سود یا کسب درآمد، می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. فردی که حساب خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد بدون اطلاع از منشأ پول‌های واریزی، در انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی نقش دارد. در چنین شرایطی، صاحب حساب در معرض پیگیری‌های قانونی، محدودیت‌های بانکی و مشکلات قضایی قرار می‌گیرد. ناآگاهی صاحب حساب لزوماً مانع ایجاد پیامد یا مسئولیت قانونی او نمی‌شود.

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برای جلوگیری از گرفتار شدن در این نوع کلاهبرداری‌ها، لازم است کاربران نسبت به وعده‌های سود تضمینی و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ناشناس حساس باشند.

حساب بانکی و دارایی‌های رمزارزی، هر دو نیازمند مراقبت و محافظت هستند. وعده سودهای تضمینی و غیرواقعی ممکن است در ظاهر فرصتی برای کسب درآمد باشد، اما در عمل می‌تواند سرمایه و امنیت حساب بانکی شما را به خطر بیندازد و حتی مسئولیت قانونی ایجاد کند.

لازم است کاربران پیش از واریز رمزارز به یک صرافی یا کیف‌پول، باید از اعتبار و هویت ارائه‌دهنده اطمینان حاصل کنند و صرفاً بر اساس تبلیغات مراجع غیررسمی یا وعده افراد ناشناس تصمیم نگیرند.