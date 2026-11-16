تذکرهای مادرانه به دختر ۸ ساله اش، برای خوش‌خط نوشتن مشق، پایان خونینی داشت و پسر معتاد در حمایت از خواهر کوچکش، دست به جنایت زد.

به گزارش تابناک، عصر روز یکشنبه،زنی حدودا ۴۵ ساله در جنوب تهران به بازپرس ویژه قتل اطلاع دادند. با حضور تیم جنایی و کارآگاهان اداره دهم آگاهی در محل، مشخص شد که این زن بر اثرجان خود را از دست داده است.

بررسی‌های اولیه نشان داد که لحظاتی پیش از جنایت، مقتول در حال گفتن املا به دختر ۸ ساله‌اش بوده است. او که نگران وضعیت تحصیلی دخترش بوده، مدام به او تذکر می‌داده که کلمات را درست و خوش‌خط بنویسد و حتی چند بار از او خواسته نوشته‌های بدخطش را پاک کرده و دوباره بنویسد. این مشاجره‌های معمول مادر و دختری، با دخالت پسر ۲۲ ساله خانواده رنگ خون گرفت.

این پسر جوان که به ماده مخدر شیشه اعتیاد دارد و پیش از این نیز چندین بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شده بود، با شنیدن صدای مادرش وارد اتاق شد. او در حمایت از خواهر کوچکش به تذکرهای مادر اعتراض کرد و همین موضوع باعث شد تا درگیری لفظی شدیدی بین آن‌ها دربگیرد. پسر جوان که حالت عادی نداشت، به آشپزخانه رفت و با برداشتن چاقویی، به سمت مادرش حمله‌ور شد و ضربه‌ای به او وارد کرد.

پس از این اقدام هولناک، پسر جنایتکار از خانه فرار کرد. دختر ۸ ساله که شاهد این صحنه وحشتناک بود، در حالی که از ترس می‌لرزید با پدرش تماس گرفت و موضوع را به او خبر داد. وقتی پدر به خانه رسید، با پیکر غرق در خون همسرش روبه‌رو شد و بلافاصله پلیس و اورژانس را باخبر کرد، اما شدت جراحت به حدی بود که مادر خانواده جانش را از دست داده بود. هم‌اکنون تلاش کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای ردیابی و دستگیری پسر فراری که به شیشه اعتیاد دارد، در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

منبع: همشهری آنلاین