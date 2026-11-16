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فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، خبر داد:

دستگیری قاتل فراری پس از ۱۰ سال در بهمئی

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری فردی خبر داد که به اتهام قتل دو نفر با سلاح گرم در استان خوزستان، به مدت ۱۰ سال تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت.

کد خبر: 4202360تاریخ انتشار: 99 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «سردار سهام» ، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، صالحی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور فردی متهم به ارتکاب دو فقره قتل در شهرستان بهمئی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی متهم با اقدامات تخصصی پلیس

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تلاش شبانه‌روزی موفق به شناسایی این فرد شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ۱۰ سال فرار متهم از دست قانون تصریح کرد: این فرد در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب جرائمی از جمله قتل دو نفر با سلاح گرم در استان خوزستان، تمرد و تیراندازی به سمت مأموران و اخلال در نظم عمومی اعتراف کرد.

معرفی متهم به مراجع قضایی

سردار صالحی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

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برچسب ها

قتل با سلاح گرمفرمانده انتظامیشهرستان بهمئیکهگیلویه و بویراحمد دستگیری قاتل فراریپلیس انتظامی

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