گروه استان‌ها - هوشمندسازی توزیع آرد روستایی و عشایری در کهگیلویه و بویراحمد، به‌جای آنکه صرفاً به شفافیت و توزیع عادلانه منجر شود، اکنون با چالش‌هایی از جمله اختلال سامانه، عقب‌ماندگی در توزیع و بلاتکلیفی خانوارها روبه‌روست؛ وضعیتی که مسئولان را به تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی وادار کرده تا پیش از پایان مهلت، سهمیه مردم از دست نرود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد خام روستایی و عشایری با هدف جلوگیری از انحراف در مصرف یکی از کالاهای اساسی و یارانه‌ای کشور آغاز شد؛ طرحی که قرار بود با شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی و اتصال اطلاعات دستگاه‌های مختلف، مسیر توزیع آرد را شفاف‌تر کند، اما آمارهای ارائه‌شده در نشست بررسی این طرح نشان می‌دهد فاصله معناداری میان تخصیص آرد و رسیدن آن به دست خانوارهای مشمول وجود دارد.

سهمیه‌ای که تخصیص یافته، اما هنوز به دست مردم نرسیده است

«نادیا صداقت» ، مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح آخرین وضعیت سامانه سیما اعلام کرد: تاکنون ۸۴ هزار و ۲۰۶ نفر تأیید شده‌اند و ۷۵ هزار و ۲۴ نفر نیز همچنان در مرحله بررسی قرار دارند. مجموع افراد مشمول دریافت آرد خام روستایی و عشایری ۱۵۹ هزار و ۲۳۰ نفر اعلام شده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، در مهرماه ۹۸۰ تن و در آبان‌ماه یک‌هزار و ۵۵۵ تن آرد به استان اختصاص یافته است. اگرچه خرید سهمیه مهرماه توسط توزیع‌کنندگان به ۱۰۰ درصد رسیده، اما در آبان‌ماه این رقم تنها ۲۱ درصد گزارش شده است. مهم‌تر از آن، فقط ۴۱ درصد آرد خریداری‌شده مهر و آبان به خانوارهای روستایی و عشایری تحویل شده است.

این ارقام یک مسئله جدی را آشکار می‌کند؛ در طرحی که قرار است دسترسی مردم به آرد یارانه‌ای را سامان دهد، هنوز بخش قابل‌توجهی از سهمیه در حلقه‌های میانی توزیع متوقف مانده است.

صداقت با هشدار درباره مهلت باقی‌مانده تأکید کرد که خانوارهای دارای پرونده ناقص باید هرچه سریع‌تر مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند؛ چراکه افراد تعیین‌تکلیف‌نشده صرفاً در مهر و آبان امکان بهره‌مندی از سهمیه دارند و در صورت تکمیل‌نشدن اطلاعات، از آذرماه سهمیه آنان قطع خواهد شد.

وقتی سامانه با واقعیت زندگی عشایر فاصله دارد

در سوی دیگر ماجرا، مسئولان امور عشایر و برخی مدیران شهرستانی، اختلال سامانه و دشواری دسترسی خانوارها به خدمات الکترونیکی را از موانع اصلی اجرای طرح عنوان کردند.

«صادق فاتحی» ، مدیرکل امور عشایر استان، از قطعی و اختلال چندین‌روزه سامانه سیما انتقاد کرد و گفت در بخش‌هایی از آبان‌ماه، سامانه عملاً غیرفعال بوده است. وی همچنین به مشکلات خانوارهای عشایری، به‌ویژه سالمندان و افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، اشاره کرد؛ افرادی که برای پیگیری سهمیه خود ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند.

برخی مدیران شهرستانی نیز از مشکلاتی مانند ثبت‌نشدن خروج آرد پس از تحویل، کندی سامانه و محدودیت پهنای باند سخن گفتند. به گفته یکی از مسئولان شهرستانی، گاهی بازشدن سامانه برای انجام یک عملیات ساده تا ۳۵ دقیقه زمان می‌برد.

البته این مشکلات فنی، همه ماجرا نیست. اختلاف آمار خرید، توزیع و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه نیز نشان می‌دهد بخشی از مسئله به ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع بازمی‌گردد.

هوشمندسازی بدون تدبیر اجرایی، به مانع جدید تبدیل می‌شود

نکته مهم در این طرح، تفاوت آن با شیوه سنتی توزیع آرد است. در روش جدید، صرف تخصیص سهمیه یا خرید آرد به معنای انجام تعهد دستگاه‌ها نیست؛ خرید و تحویل به مصرف‌کننده نهایی هر دو باید در زمان مقرر در سامانه ثبت شوند و امکان جبران عقب‌ماندگی‌ها به شیوه گذشته وجود ندارد.

از این منظر، نمی‌توان تمام مشکلات را به سامانه نسبت داد و از مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال توزیع به‌موقع چشم‌پوشی کرد. همان‌طور که نمی‌توان اختلال زیرساختی و دشواری دسترسی عشایر و روستاییان را نادیده گرفت و انتظار داشت همه امور صرفاً با بخشنامه و ضرب‌الاجل پیش برود.

در واقع، فلسفه هوشمندسازی باید تسهیل دسترسی مردم و جلوگیری از انحراف یارانه باشد، نه اینکه پیچیدگی‌های اجرایی آن، خانوارهای واقعی را از دریافت سهمیه محروم کند.

قرارگاه شهرستانی تشکیل می‌شود

«سیداحسان عسکری» ، معاون امور اقتصادی استاندار، با تأکید بر اهمیت آرد به‌عنوان کالای اساسی و نقش یارانه سنگین آن در اقتصاد کشور، خواستار تعیین تکلیف فوری مشکلات شد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای هر کیلوگرم آرد یارانه قابل‌توجهی پرداخت می‌کند، نظارت بر توزیع را ضرورتی برای جلوگیری از انحراف منابع عمومی دانست؛ با این حال تأکید کرد که نباید حتی یک گرم از سهمیه واقعی مردم تضییع شود.

عسکری در همین راستا دستور تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی به ریاست فرمانداران را صادر کرد تا دستگاه‌های غله، تعاون روستایی و امور عشایر با همکاری بخشداران و دهیاران، روند خرید و توزیع را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

همچنین مقرر شد مشکلات فنی و اجرایی به‌صورت مکتوب احصا و برای پیگیری به وزارت کشور منعکس شود. حضور نماینده ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسات بعدی نیز برای بررسی مشکلات پهنای باند و زیرساخت سامانه مورد تأکید قرار گرفت.

آرد به سفره مردم می‌رسد؟

آنچه از مجموع اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که طرح هوشمندسازی آرد در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یک سو ضرورت مقابله با انحراف و هدررفت یارانه‌ها و از سوی دیگر، لزوم حفظ دسترسی خانوارهای روستایی و عشایری به سهمیه‌ای که برای آنان در نظر گرفته شده است.

تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی می‌تواند اقدامی برای عبور از وضعیت فعلی باشد، اما موفقیت آن به این بستگی دارد که مشکلات سامانه واقعاً برطرف شود و دستگاه‌های مسئول نیز از فرافکنی و ارجاع مسئولیت به یکدیگر فاصله بگیرند.

در نهایت، معیار موفقیت این طرح نه تعداد افراد ثبت‌شده در سامانه است، نه میزان آرد خریداری‌شده و نه حتی تعداد جلسات و قرارگاه‌های تشکیل‌شده؛ معیار واقعی، رسیدن به‌موقع آرد به دست خانوارهای مشمول است. اگر هوشمندسازی نتواند این هدف اولیه را محقق کند، خطر آن وجود دارد که ابزاری برای ساماندهی توزیع، خود به مانعی تازه در مسیر تأمین یکی از نیازهای اساسی روستاییان و عشایر تبدیل شود.