گروه استان‌ها - استاندار از افزایش چهار تا پنج برابری پایه‌های درآمدی استان در سال ۱۴۰۶ خبر داد؛ هدفی که تحقق آن به انتقال حساب شرکت‌های بزرگ و شناسایی درآمدهای مغفول گره خورده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، نشست ستاد درآمد استان در حالی با محوریت افزایش درآمدهای پایدار و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه برگزار شد که مسئولان حاضر، از یک‌سو بر ضرورت شناسایی منابع جدید درآمدی تأکید کردند و از سوی دیگر، انتقال حساب‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و افزایش سهم استان از فعالیت‌های اقتصادی مستقر در آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت منابع مالی مطرح کردند.

درآمد بیشتر؛ اعتبار عمرانی بالاتر؟

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تغییر رویکرد نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: دولت به سمت استقرار نظام درآمد ـ هزینه پایدار حرکت می‌کند و در این چارچوب، میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به استان‌ها در آینده تابعی از درآمدهای آن‌ها خواهد بود.

یدالله رحمانی با اشاره به تجربه برنامه سوم توسعه، این رویکرد را برای استان‌های کمترتوسعه‌یافته حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: انتقال حساب‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ به استان باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

وی معتقد است انتقال حساب شرکت‌های بزرگ و تابعه آن‌ها می‌تواند جهش قابل‌توجهی در درآمدهای استان ایجاد کند و به دنبال آن، زمینه افزایش اعتبارات عمرانی را فراهم سازد؛ موضوعی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از مطالبات اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد مطرح می‌شود.

۵ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان درآمد؛ سهم ناچیز سایر منابع

رحمانی در تشریح وضعیت درآمدی استان اعلام کرد که مجموع درآمد مصوب سال جاری پنج‌هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان است که پنج‌هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان آن از محل درآمدهای مالیاتی و ۱۳۵ میلیارد تومان از سایر منابع درآمدی پیش‌بینی شده است.

این ترکیب درآمدی نشان می‌دهد بخش عمده منابع پیش‌بینی‌شده استان به درآمدهای مالیاتی وابسته است و سهم سایر منابع همچنان محدود باقی مانده است؛ مسئله‌ای که ضرورت شناسایی ظرفیت‌های جدید در حوزه‌هایی مانند گردشگری و سایر فعالیت‌های اقتصادی را برجسته می‌کند.

استاندار با تأکید بر ضرورت افزایش پایه‌های درآمدی در بودجه سال ۱۴۰۶، خواستار ارتقای چهار تا پنج برابری این پایه‌ها متناسب با عملکرد و ظرفیت‌های موجود شد و بر وصول کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان دی‌ماه تأکید کرد.

فرار مالیاتی و معافیت‌ها؛ ظرفیت‌های مغفول درآمدی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر اینکه اتکا به منابع سنتی و محدود درآمدی نمی‌تواند پاسخگوی الزامات نظام جدید بودجه‌ریزی باشد، خواستار آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شناسایی پایه‌های درآمدی جدید شد.

انتظام سهمگین، فرار مالیاتی و برخی معافیت‌های مالیاتی را از موانع تحقق درآمدهای بالقوه استان دانست و گفت: شناسایی خانه‌های خالی، املاک و خودروهای گران‌قیمت و مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند به افزایش درآمدهای قانونی کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول در بخش گردشگری و سایر حوزه‌های اقتصادی تأکید کرد که درآمدهای پیش‌بینی‌شده برخی دستگاه‌ها متناسب با ظرفیت واقعی آن‌ها نیست و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

به گفته سهمگین، حتی در صورت تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده سال جاری نیز حرکت به سمت استقرار نظام درآمد ـ هزینه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آن اجتناب‌ناپذیر است.

آزمون دستگاه‌های اجرایی برای افزایش درآمد استان

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، ضرورت استمرار جلسات ستاد درآمد و تبدیل مصوبات آن به برنامه‌های عملیاتی بود.

بر اساس تأکید استاندار، جلسات اصلی ستاد درآمد ماهانه و نشست‌های میانی هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد. همچنین شناسایی بدهکاران بزرگ مالیاتی و دعوت از آن‌ها برای گفت‌وگو در صورت نیاز، از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده برای افزایش وصول درآمدهاست.

رحمانی همچنین از پیشنهاد تنظیم نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور برای تعیین عدد واحد اعتبارات استان‌ها در بودجه سال آینده و تفویض بخشی از سیاست‌گذاری‌ها به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها خبر داد.

آنچه از مباحث این نشست برمی‌آید، نشان می‌دهد که نظام جدید درآمد ـ هزینه صرفاً یک تغییر در شیوه تنظیم بودجه نیست، بلکه می‌تواند نحوه ارتباط درآمدهای تولیدشده در استان با سهم آن از اعتبارات عمرانی را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، تحقق چنین هدفی به چند مطالبه اساسی وابسته است: انتقال واقعی حساب شرکت‌های بزرگ، تعیین تکلیف سهم مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی مستقر در استان، مقابله مؤثر با فرار مالیاتی و فعال‌سازی ظرفیت‌های درآمدی بخش‌هایی که تاکنون سهم متناسبی در منابع استان نداشته‌اند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها و برگزاری جلسات به مرحله تحقق درآمدهای جدید برسند و سهم کهگیلویه و بویراحمد از فعالیت اقتصادی شرکت‌های بزرگ را به منابع مالی قابل استفاده برای توسعه استان تبدیل کنند؟