دستگیری ۳۳ متهم در لنده

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی شهرستان لنده از دستگیری ۳۳ متهم، توقیف ۲۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت و کشف سلاح غیرمجاز و مواد مخدر در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید «فیض‌الله جهان‌دیده» ، از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در شهر و روستاهای شهرستان لنده با مشارکت یگان‌های انتظامی و هماهنگی مرجع قضایی خبر داد.

دستگیری متهمان با جرائم مختلف

وی با تشریح نتایج این طرح گفت: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، ۱۳ معتاد، ۳ مال‌خر، یک محکوم متواری، ۱۰ متهم مرتبط با جرائم امنیتی و ۶ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

کشف سلاح و مواد مخدر و توقیف ۲۸ وسیله نقلیه

فرمانده انتظامی شهرستان لنده افزود: در این طرح ۱۳ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت که موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شدند، توقیف شدند.

جهان‌دیده همچنین از کشف و ضبط چهار قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۲۲ گرم انواع مواد مخدر خبر داد.

وی با قدردانی از همکاری مردم با پلیس تأکید کرد: طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داشت و با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد قانونی می‌شود.