تشریح ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «مسعود همتي» معاون وظيفه عمومي استان کرمانشاه اظهار کرد: برابر ماده۶۰ قانون جرايم و مجازات خدمت وظيفه عمومي کساني که با ارتکاب اعمالي چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پايان خدمت، کارت معافيت، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهي خلاف واقع، مکتوم داشتن حقيقت، اخذ رشوه يا فريب دادن مشمول موجبات معافيت خود يا ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسيدگي شده و با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد به حبس تعزيزي از يکسال تا 5 سال محکوم مي شوند.

وي ادامه داد: چنانچه تقلب يا جعل و يا اخذ رشوه تاثيري در وضعيت مشمول نداشته باشد، مرتکبين با رعايت شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد به انفصال از يکسال تا ده سال از خدمات دولتي و ضبط رشوه به عنوان جريمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

معاون وظيفه عمومي استان کرمانشاه در پايان خاطر نشان کرد: مشمولان و خانواده هاي آنان براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طريق پايگاه اطلاع رساَني سازمان به نشاني www.vazifeh.police.ir و يا کانال سازمان در پيام رسان هاي داخلي(سروش، ايتا و روبيکا) به نشاني khabaresarbazi@ از آخرين اخبار مربوطه مطلع شوند.