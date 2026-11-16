گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پاسداشت و معرفی شخصیت‌های برجسته علمی، دینی و فرهنگی استان به نسل جوان گفت: آیت‌الله سیدمرتضی نجومی از چهره‌های ماندگار و نام‌آشنای جهان اسلام است که در شخصیت جامع ایشان، علم و فقاهت، هنر و خوشنویسی، اخلاق و مردم‌داری به زیبایی درهم آمیخته و نام کرمانشاه را در عرصه فرهنگ و هنر اسلامی بلندآوازه کرده است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، منوچهر حبیبی در سالروز ارتحال آیت الله نجومی، چهره ماندگار هنر جهان اسلام،اظهار کرد: امروز، بیست‌وپنجم آبان‌ماه، سالروز ارتحال این عالم ربانی، فقیه عالی‌مقام، معلم اخلاق و هنرمند برجسته جهان اسلام است؛ شخصیتی که نه‌تنها در کرمانشاه، بلکه در میان جامعه علمی، دینی و هنری جهان اسلام از جایگاهی ممتاز و شایسته احترام برخوردار است.

وی افزود: آیت‌الله نجومی شخصیتی جامع و کم‌نظیر بود که بزرگی و عظمت او تنها به جایگاه علمی و دینی‌اش محدود نمی‌شد، بلکه در کنار مراتب بالای فقاهت و دانش، انسانی بسیار متواضع، مردمی و برخوردار از سجایای اخلاقی برجسته بود. یکی از ویژگی‌های ارزشمند ایشان، زندگی ساده و ارتباط صمیمانه با مردم بود؛ به‌گونه‌ای که حتی امور روزمره زندگی خود، از جمله خرید و تهیه نان را شخصاً انجام می‌داد و هیچ‌گاه فاصله‌ای میان خود و مردم ایجاد نمی‌کرد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همین ویژگی‌های اخلاقی، انسان‌های بزرگ را در قلب جامعه ماندگار می‌کند، تصریح کرد: وقتی نام آیت‌الله نجومی به میان می‌آید، مردم با احترام از ایشان یاد می‌کنند؛ چراکه این عالم وارسته در کنار جایگاه علمی و دینی، با منش انسانی، تواضع و مردم‌داری خود الگویی ارزشمند از یک عالم دینی در تراز اخلاق و معنویت ارائه کرد. چنین شخصیت‌هایی باید به‌درستی پاس داشته شوند و ابعاد مختلف زندگی و اندیشه آنان به نسل‌های آینده انتقال یابد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز هنری آیت‌الله نجومی خاطرنشان کرد: این عالم بزرگ در کنار فعالیت‌های علمی و دینی، در عرصه هنر نیز منشأ آثار و خدماتی ماندگار بود و با بنیان‌گذاری و اعتلای مکتب خوشنویسی، میراثی ارزشمند برای کرمانشاه و جهان اسلام به یادگار گذاشت. ایشان از استادان برجسته خط و خوشنویسی بودند و آثار هنری و تألیفات ارزشمندشان نشان می‌دهد که چگونه می‌توان علم، معرفت دینی و ذوق هنری را در وجود یک انسان به کمال رساند.

حبیبی ادامه داد: امروز هنر خوشنویسی در کرمانشاه با تکیه بر میراث ارزشمند آیت‌الله نجومی و تلاش هنرمندان این عرصه، جایگاه درخور توجهی دارد. وظیفه ماست که این مکتب و ظرفیت فرهنگی را حفظ کنیم، آن را توسعه دهیم و زمینه آشنایی نسل جوان با آثار، اندیشه‌ها و شیوه هنری این استاد بزرگ را فراهم آوریم.

وی همچنین با اشاره به پیوند عمیق آیت‌الله نجومی با کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب در زندگی این شخصیت برجسته جایگاهی ویژه داشت. ایشان از دوران تحصیل به گردآوری کتاب‌های ارزشمند و نسخه‌های خطی اهتمام داشتند و کتابخانه شخصی ایشان، مجموعه‌ای گران‌بها از آثار علمی، فقهی و فلسفی را در خود جای داده بود. تألیفات و رساله‌های علمی و هنری ایشان نیز گواه روشنی بر عمق دانش، مطالعات گسترده و نگاه معرفتی این عالم بزرگ است.

استاندار کرمانشاه افزود: تقارن هفته کتاب و کتابخوانی با سالروز ارتحال آیت‌الله نجومی، فرصت ارزشمندی است تا علاوه بر معرفی ابعاد علمی، دینی و هنری ایشان، جایگاه کتاب در شکل‌گیری شخصیت‌های بزرگ و اثرگذار جامعه را نیز یادآوری کنیم. آیت‌الله نجومی نمونه روشنی از انسانی است که با کتاب، علم، هنر و معنویت پیوندی عمیق داشت و زندگی خود را در مسیر معرفت و خدمت به جامعه سپری کرد.

وی با تأکید بر اینکه معرفی مفاخر استان نباید به برگزاری مراسم و مناسبت‌ها محدود شود، گفت: باید آثار و اندیشه‌های این بزرگان به شیوه‌ای جذاب و متناسب با زبان و نیاز نسل امروز معرفی شود. مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز فرهنگی و هنری و رسانه‌ها می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند تا جوانان ما با سرمایه‌های واقعی فرهنگی و معنوی سرزمین خود آشنا شوند.

حبیبی در پایان با بیان اینکه مردم این استان به داشتن چنین شخصیت‌هایی افتخار می‌کنند، اظهار کرد: آیت‌الله نجومی از جمله انسان‌های بزرگی است که نام و یادشان با تاریخ، فرهنگ و هویت کرمانشاه گره خورده است. ما به وجود چنین چهره برجسته‌ای در کرمانشاه و معرفی ایشان به جهان اسلام افتخار می‌کنیم و باید با پاسداشت آثار، اندیشه‌ها و منش اخلاقی ایشان، زمینه تداوم راه این عالم فرزانه را برای نسل‌های آینده فراهم کنیم.

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