گروه استان‌ها - استاندار کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده استان‌ها از این نمایشگاه، بر ضرورت احیای ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، گفت: آموزش و تربیت هنرمندان جدید، حمایت تسهیلاتی و معرفی محصولات کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «منوچهر حبیبی» استاندار کرمانشاه پس از بازدید از نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی، با بیان اینکه استقبال از نمایشگاه تاکنون بسیار خوب بوده است، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که دریافت کرده‌ام و مشاهداتی که در جریان بازدید داشتم، استان‌های مختلف استقبال مناسبی از این نمایشگاه داشته‌اند و این موضوع وظیفه ما را برای حمایت جدی‌تر از صنایع‌دستی سنگین‌تر می‌کند.

وی صنایع‌دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم استان کرمانشاه دانست و افزود: همه ما باید برای احیای ظرفیت‌های این حوزه تلاش کنیم و گلیم، قلم‌زنی و سایر رشته‌هایی که کرمانشاه در آن‌ها صاحب‌نام بوده است، نباید به فراموشی سپرده شوند؛ بلکه باید با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه رونق دوباره آن‌ها را فراهم کنیم.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و تربیت هنرمندان و شاگردان جدید در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: باید با آموزش نیروهای جدید، این رشته‌ها را دوباره احیا کنیم و در کنار آن، با ایجاد نوآوری، محصولات صنایع‌دستی استان را متناسب با نیاز و سلیقه روز جامعه توسعه دهیم.

وی با اشاره به پیشنهاد ارائه‌شده درباره استفاده از پوشش سنتی ویژه استان کرمانشاه در اماکن عمومی، بیان کرد: در جریان بازدید از یکی از غرفه‌های نمایشگاه، پیشنهاد شد پوشش سنتی و محلی استان کرمانشاه در مکان‌هایی همچون هتل‌ها و نمایشگاه‌ها معرفی شود که از این پیشنهاد استقبال کردم.

حبیبی افزود: به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرده‌ام روی طراحی و آماده‌سازی این پوشش‌ها کار شود تا لباس‌های مورد استفاده براساس پوشش سنتی با تنوع بیشتر، جذابیت، زیبایی و شکل مناسب‌تری عرضه شوند و بتوان از آن‌ها در مکان‌های عمومی استفاده کرد.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در شهرستان‌های مختلف استان، گفت: کرمانشاه از دالاهو تا هرسین، پاوه و دیگر مناطق، ظرفیت‌های متعددی در حوزه صنایع‌دستی دارد و هر شهرستان متناسب با پیشینه، شرایط بومی و ویژگی‌های منطقه‌ای خود از توانمندی‌های خاصی برخوردار است.

استاندار کرمانشاه حمایت تسهیلاتی از هنرمندان و صنعتگران، معرفی محصولات صنایع‌دستی به دستگاه‌های اجرایی و کمک به فروش این محصولات را از جمله اقدامات ضروری در این زمینه عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت تسهیلات و وام‌های حمایتی برای تقویت فعالان این حوزه استفاده کنیم و محصولات صنایع‌دستی استان را به دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف معرفی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از صنایع‌دستی استان در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف، اظهار کرد: هرگاه قرار است هدیه یا سوغات ارائه شود، باید از محصولات صنایع‌دستی استان استفاده کنیم تا ضمن حمایت از هنرمندان، این آثار به مردم سراسر کشور معرفی شوند.

حبیبی صنایع‌دستی استان را دارای ظرفیت معرفی در عرصه بین‌المللی دانست و گفت: بسیاری از محصولات صنایع‌دستی کرمانشاه قابلیت معرفی در سطح بین‌المللی را دارند و می‌توانند به‌عنوان بخشی از هویت، فرهنگ و هنر استان در بازارهای خارجی عرضه شوند.

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