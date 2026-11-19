به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، در پی اعلام این حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و تأمین امنیت محل حادثه را انجام دادند.

خوشبختانه در زمان وقوع انفجار، ساکنان در منزل حضور نداشتند و این حادثه هیچ‌گونه مصدومی در پی نداشت و علت اصلی آن در دست بررسی است.

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