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انفجار منزل مسکونی در شهرک شهرداری کرمانشاه؛ حادثهای که مصدوم نداشت!
گروه استان ها-ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه ۲۸ آبانماه، طبقه همکف یک ساختمان مسکونی سهطبقه در شهرک شهرداری کرمانشاه دچار انفجار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، در پی اعلام این حادثه، آتشنشانان ایستگاه شماره پنج به محل اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ایمنسازی و تأمین امنیت محل حادثه را انجام دادند.
خوشبختانه در زمان وقوع انفجار، ساکنان در منزل حضور نداشتند و این حادثه هیچگونه مصدومی در پی نداشت و علت اصلی آن در دست بررسی است.
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