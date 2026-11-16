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مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبرداد:

پلمپ کلینیک غیر مجاز پزشکی در کرمانشاه

گروه استان‌‎ها - مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از رسیدگی به تخلف یک موسسه زیبایی پزشکی در کرمانشاه خبر داد.

کد خبر: 4202206تاریخ انتشار: 24 بازدید

پلمب

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «علیرضا لطفی» مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه: بر اساس گزارشات مردمی و بررسی بازرسان حوزه نظارت بر درمان علوم پزشکی، از کلینیک غیر مجاز پزشکی پرونده ای در شعبه ششم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی کرمانشاه تشکیل شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مستندات پرونده، اتهام‌های انتسابی ایجاد موسسه غیر مجاز و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت را محرز دانست وتعطیلی موسسه و ضبط تجهیزات به نفع دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت: برای صیانت ازحقوق شهروندان، نظارت مراکز پزشکی تشدید و باکسانی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

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تابناکتعزیرات حکومتیکلینیک زیباییپلمب اماکن

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