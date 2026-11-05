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مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه خبر داد:
جریمه تراشکار متقلب در کرمانشاه
گروه استانها - مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از محکومیت ۹ میلیارد ریالی یک تراشکار متقلب خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «علیرضا لطفی» مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهارکرد:پرونده تقلب در تراشکاری به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی لازم و مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متصدی واحد صنفی را علاوه بر پرداخت خسارت شاکی، مبلغ ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه گفت: بازرسان صمت با بررسی شکایت شخصی پیرامون تقلب از واحد صنفی تراشکاری کشف، وبرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی در خاتمه تصریح کرد: شهروندان عزیز استان میتوانند شکایات و گزارشهای خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat135.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند. تا پس از بررسی نتایج به اطلاع آنان برسد.
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