گروه استان‌‎ها - معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداریکرمانشاه با تأکید بر ضرورت خروج کتابخانه‌های عمومی از کارکردهای سنتی، خواستار تبدیل این مراکز به کانون‌های پویای فرهنگی، اجتماعی و فکری شد و گفت: هیچ جامعه‌ای بدون آگاهی، مطالعه و مشارکت مسئولانه شهروندان به توسعه پایدار دست پیدا نمی‌کند.









به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«بهرام سلیمانی»معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه امروز سه شنبه در آیین گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از مسئولان، مدیران فرهنگی، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد. با تأکید بر جایگاه راهبردی کتاب در توسعه فرهنگی و اجتماعی، اظهار کرد: کتاب تنها وسیله‌ای برای کسب اطلاعات نیست، بلکه گنجینه‌ای از تجربه‌های بشری و بستری برای انتقال اندیشه، دانش و هویت از نسلی به نسل دیگر است.

وی با بیان اینکه آینده هر جامعه در گرو سطح آگاهی و دانایی نسل جوان آن است، افزود: اگر به دنبال کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر هستیم، باید فرهنگ مطالعه را به یکی از اولویت‌های جدی خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی تبدیل کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه توسعه را نباید صرفاً در پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های فیزیکی جست‌وجو کرد، تصریح کرد: زیربنای هر تحول ماندگار، آگاهی انسان‌هاست و توسعه واقعی ابتدا در اندیشه افراد شکل می‌گیرد و سپس در عرصه‌های مختلف جامعه نمود پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: کتاب‌خوانی نباید فعالیتی مقطعی یا محدود به اوقات فراغت باشد، بلکه باید به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

سلیمانی در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به کارکرد کتابخانه‌های عمومی گفت: کتابخانه‌ها نباید صرفاً محل نگهداری و امانت کتاب باشند، بلکه باید به مراکزی برای یادگیری مستمر، گفت‌وگوی اجتماعی، تبادل تجربه و پرورش خلاقیت تبدیل شوند.



وی افزود: فراهم‌کردن فضایی مناسب برای حضور نوجوانان، طرح ایده‌های نو و مشارکت شهروندان می‌تواند کتابخانه‌ها را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های فرهنگی محلات تبدیل کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کرمانشاه، حمایت از نویسندگان و پژوهشگران بومی را از ضرورت‌های توسعه فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های ادبی و تاریخی کرمانشاه و فراهم‌کردن زمینه انتشار آثار نویسندگان محلی، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و انتقال میراث این سرزمین به نسل‌های آینده دارد.

وی همچنین پاسداری از زبان و فرهنگ، ثبت مستند تاریخ و روایت درست از زندگی مردم را از مسئولیت‌های مهم اهالی قلم و اندیشه برشمرد و بر گسترش نقد و گفت‌وگوی فرهنگی درباره آثار مکتوب تأکید کرد.

سلیمانی با بیان اینکه ترویج کتاب‌خوانی مسئولیتی فرابخشی است، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در یک مسیر مشترک برای گسترش فرهنگ مطالعه حرکت کنند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش دسترسی عمومی به کتاب در فضاهای شهری، وسایل حمل‌ونقل عمومی و مناطق کمتر برخوردار تأکید کرد و توجه به مناطق مرزی را بخشی از الزامات تحقق عدالت فرهنگی دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه در پایان از تلاش کتابداران، نویسندگان، پژوهشگران و مجموعه فعالان حوزه کتاب قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد کرمانشاه با اتکا به پیشینه درخشان فرهنگی خود، جایگاه برجسته‌تری در عرصه فرهنگ و ادب کشور به دست آورد.

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