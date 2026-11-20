گروه استان‌‎ها - امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از سهم‌خواهی‌های غیرقانونی و فشار بر فعالان اقتصادی، از روایت‌های نگران‌کننده درباره تهدید سرمایه‌گذاران، تحمیل مدیران و سنگ‌اندازی در مسیر تأمین تسهیلات پرده برداشت وگفت: اجازه نمی‌دهیم منافع شخصی عده‌ای، فرصت اشتغال و توسعه را از مردم کرمانشاه بگیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،حجت‌الاسلام والمسلمین «حبیب‌الله غفوری» امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه امروز ۲۹ آبان‌ماه در مسجد جامع کرمانشاه، با اشاره به وضعیت اقتصادی و اشتغال استان اظهار کرد: کرمانشاه با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و خدادادی، سال‌هاست با مشکلات معیشتی، بیکاری و محرومیت دست‌وپنجه نرم می‌کند و باید به‌صورت جدی بررسی شود که چرا این ظرفیت‌ها به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار منجر نشده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم این وضعیت، موانع ایجادشده در مسیر سرمایه‌گذاری است، به برخی رفتارهای مطالبه‌گرانه و غیرقانونی در برابر فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: گاهی سرمایه‌گذار به محض ورود به استان و آغاز فعالیت، با افرادی مواجه می‌شود که از او می‌پرسند سهم ما از این مجموعه چقدر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان نمونه‌هایی از فشار بر سرمایه‌گذاران تصریح کرد: در مواردی به سرمایه‌گذار اعلام کرده‌اند اگر برادر فرد موردنظر را به‌عنوان مدیرعامل مجموعه منصوب کند، اجازه فعالیت خواهد داشت و در غیر این صورت مانع کار او می‌شوند.



وی ادامه داد: در برخی موارد نیز افرادی به سراغ سرمایه‌گذاران فرستاده شده‌اند و با تهدید به ایجاد مشکل برای مجموعه اقتصادی، از آنان مطالبه سهم کرده‌اند.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به شکل دیگری از این فشارها گفت: حتی در مواردی به مجموعه‌های مالی و اقتصادی فشار وارد شده تا از پرداخت تسهیلات به یک سرمایه‌گذار خودداری کنند؛ با این هدف که مجموعه اقتصادی او تضعیف شود و پس از آن در فرآیند مزایده، امکان خرید آن برای افراد ذی‌نفع فراهم شود.

وی با ابراز تأسف از خروج سرمایه‌گذاران بومی از استان خاطرنشان کرد: برخی سرمایه‌گذاران کرمانشاهی به دلیل مواجهه با چنین شرایطی، سرمایه خود را به استان‌های دیگر برده‌اند و در آنجا با استقبال و حمایت مواجه شده‌اند.

خطیب جمعه کرمانشاه افزود: وقتی از این افراد خواسته‌ام به استان خود بازگردند، این پرسش را مطرح کرده‌اند که اگر دوباره با همان مشکلات و فشارها مواجه شویم، چه کسی از سرمایه و فعالیت اقتصادی ما حمایت خواهد کرد؟

وی در ادامه سخنان خود، سرمایه‌گذاران فعال در استان و افرادی را که به دلیل مشکلات موجود از کرمانشاه خارج شده‌اند، به بیان صریح تجربه‌های خود دعوت کرد و گفت: از همه سرمایه‌گذاران درخواست می‌کنم آنچه بر آنان گذشته است، در رسانه‌ها مطرح کنند و بگویند چه کسانی در ابتدای فعالیت به سراغشان آمده‌اند، چه درخواست‌هایی داشته‌اند و چه فشارهایی برای جلوگیری از فعالیت آنان اعمال شده است.



حجت الاسلام غفوری با اشاره به ضرورت آگاهی عمومی از عوامل بازدارنده توسعه استان تأکید کرد: مردم باید بدانند چه کسانی در مسیر رشد و پیشرفت کرمانشاه مانع‌تراشی می‌کنند و چرا استانی با این همه ظرفیت همچنان با مشکلات جدی اشتغال مواجه است.

وی همچنین از سرمایه‌گذاران خواست در صورت ناتوانی از بیان عمومی مشکلات خود، موضوع را به وی اطلاع دهند تا این مسائل از طریق تریبون نماز جمعه برای مردم تشریح شود.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به دیدار اخیر خود با جمعی از آزادگان استان، به صحنه‌ای تأمل‌برانگیز از این نشست اشاره کرد و گفت: در آن جلسه از حاضران خواسته شد افرادی که بیش از دو فرزند بیکار دارند، بایستند؛ بخش زیادی از جمعیت حاضر برخاستند.



وی افزود: مشاهده این صحنه برای من بسیار سنگین و تأثرآور بود و این پرسش را در ذهنم ایجاد کرد که عامل شکل‌گیری چنین وضعیتی چیست و چه کسانی در قبال آن مسئولیت دارند؟

حجت الاسلام غفوری با بیان اینکه مشکلات دوران جنگ، بازسازی و مسائل امنیتی از جمله موضوعات قابل توجه در بررسی وضعیت استان هستند، تصریح کرد: کرمانشاه سال‌هاست از امنیت مطلوب برخوردار است و نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی و اشتغال استان را با این مسائل توجیه کرد.

وی با اشاره به مطالبه خود از دولت برای توجه ویژه به این استان اظهار کرد: پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران عقب‌ماندگی‌های کرمانشاه تأکید کردم و پس از انتخاب رئیس‌جمهور و در جریان سفر وی به استان نیز این مطالبه را مطرح کردم.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمانشاه در حوزه منابع طبیعی و نیروی انسانی افزود: این استان از نیروهای باهوش، متخصص، توانمند، پرتلاش و صبوری برخوردار است که بسیاری از آنان در دیگر استان‌های کشور فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا این ظرفیت‌ها در خدمت توسعه و آبادانی زادگاه خود قرار گیرند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، از مسئولان خواست موانع پنهان و آشکار فعالیت اقتصادی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شرایط حساس کشور، تقویت تولید، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانست و گفت: مسئولان و مردم باید در شرایط کنونی نسبت به مصرف منابع و انرژی حساسیت بیشتری داشته باشند.



وی همچنین از مسئولان و مشاوران آنان خواست در اظهارنظرهای عمومی دقت کنند و با طرح سخنان نگران‌کننده و غیرکارشناسی، موجب تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی مردم نشوند.

امام جمعه کرمانشاه با تبریک هفته بسیج، روحیه ایثار، اخلاص و فداکاری را از سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و در ادامه با گرامیداشت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) ، از مادران و همسران شهدا به‌عنوان الگوهای صبر، استقامت و تربیت نسل مؤمن و ایثارگر تجلیل کرد.

وی در پایان بار دیگر بر ضرورت مقابله با سهم‌خواهی‌های نامشروع تأکید کرد و گفت: بنا ندارم در برابر چنین مسائلی سکوت کنم و اگر مطلع شوم فردی از سرمایه‌گذاران سهم نامشروع مطالبه کرده است، مردم را در جریان قرار خواهم داد.

حجت الاسلام غفوری تأکید کرد: به مردم تعهد می‌دهم در برابر افرادی که با مطالبه سهم غیرقانونی مانع فعالیت سرمایه‌گذاران می‌شوند، سکوت نکنم و آنان را معرفی کنم.

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