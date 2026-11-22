



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،« سعید کریمی»رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ،اظهار کرد: شهر کرمانشاه امروز شاهد آغاز طرحی برای تغییر شیوه عرضه کالا و کوتاه کردن دست واسطه‌های غیرضروری از زنجیره توزیع خواهد بود؛ طرحی که قرار است با عرضه اقلام مورد نیاز مردم با سود صفر درصد، زمینه دسترسی خانوارها به کالاهای مصرفی با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند.

وی با اعلام افتتاح نخستین بازارچه این طرح در شهرک معلم افزود: این مرکز امروز یکشنبه ساعت ۱۶ فعالیت خود را آغاز می‌کند و راه‌اندازی آن در راستای حمایت از معیشت مردم و ساماندهی عرضه کالا انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره روند شکل‌گیری این طرح گفت: پیشنهاد راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا از سوی امام جمعه کرمانشاه مطرح شد و پس از پیگیری دستگاه امنیتی و دستور استاندار، اقدامات اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به برنامه توسعه این طرح در سطح شهر افزود: در مجموع هشت نقطه برای استقرار بازارچه‌ها در کرمانشاه شناسایی و پیش‌بینی شده است تا امکان عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ سود صفر درصد در مناطق مختلف شهر فراهم شود.

کریمی درباره نحوه تأمین کالاها نیز بیان کرد: تأمین اقلام مورد نیاز این مراکز بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است و شهرداری کرمانشاه نیز در آماده‌سازی محل‌های مورد نظر همکاری می‌کند.

وی از انجام دو ماه رایزنی و برنامه‌ریزی برای عملیاتی شدن این طرح خبر داد و گفت: مذاکرات لازم با شرکت‌های صنایع تبدیلی، شرکت‌های پخش، تجار و بازرگانان انجام شده تا زنجیره تأمین کالا برای فعالیت بازارچه‌ها شکل بگیرد.

انتهای پیام/