رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه خبرداد:
کرمانشاه میزبان ۱۴ محفل قرآنی در هفته بسیج
گروه استانها - رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: همزمان با هفته بسیج، ۱۴ محفل انس با قرآن کریم در مساجد، مراکز نظامی و بقاع متبرکه استان کرمانشاه برگزار میشود؛ برنامهای که با حضور قاریان برجسته استان و با هدف گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت پیوند مردم با کلام وحی تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «ساحل سهیلی»رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اظهارکرد: برنامههای قرآنی هفته بسیج در استان کرمانشاه با برگزاری ۱۴ محفل انس با قرآن کریم در نقاط مختلف استان دنبال میشود؛ محافلی که قرار است فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی و حضور پررنگتر مردم در فعالیتهای دینی فراهم کند.
وی افزود: این محافل با شعار «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان» و همزمان با هفته بسیج برگزار خواهند شد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به محل برگزاری این برنامهها افزود: مساجد، مراکز نظامی و بقاع متبرکه استان میزبان این محافل هستند و تلاش شده است برنامههای قرآنی در بسترهای مختلف فرهنگی و مذهبی اجرا شود.
وی با بیان اینکه قاریان برجسته و ممتاز استان در این مراسم حضور خواهند داشت، تصریح کرد: تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، محور اصلی این محافل است و فضای معنوی ویژهای را برای شرکتکنندگان رقم خواهد زد.
سهیلی ترویج فرهنگ نورانی قرآن و تقویت انس و الفت اقشار مختلف جامعه با کلام وحی را از اهداف اصلی این برنامهها برشمرد و بر اهمیت استمرار فعالیتهای قرآنی در مناسبتهای مختلف تأکید کرد.
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